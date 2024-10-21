《微笑2》嚇出北美首週票房冠軍！全球吸金4600萬美金

〔記者許世穎／綜合報導〕賣座恐怖片《微笑》續集《微笑2》，標榜比首集更狂放、更失控、更詭異、更血腥，果然上週末（10月18至20日）一上映便以粗估2300萬美金（約台幣7.37億元）的票房佳績，嚇出北美票房冠軍。

賣座恐怖片續作《微笑2》，上週末登上北美票房冠軍寶座。（UIP提供）

首集《微笑》原本計劃直登串流平台，最後還是轉為院線上映，2022年上映首週開片便獲得2260萬美元（約台幣7.24億元）的好成績，最後更成為票房黑馬，在北美累積1.05億美金（約台幣33.66億元），全球票房也高達2.17億美金（約台幣69.57億元）。

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續作《微笑2》由首集編導帕克菲恩再度回歸，並集合真人版《阿拉丁》「茉莉公主」娜歐蜜史考特、影集《白蓮花大飯店》盧卡斯蓋奇、曾演出首集的凱爾加納等人一同演出，首週票房可說是表現符合預期，與前作不相上下。

同時，電影也同步於包括台灣在內的海外市場上映，同樣吸金2300萬美金，全球首週總票房高達4600萬美金（約台幣14.74億元）。《微笑2》持續在台熱映中。

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