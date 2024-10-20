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娛樂 電視

《八尺門》楊烈「耍狠剝削漁工」無緣敲鐘！網直呼最大遺珠

〔記者傅茗渝／台北報導〕72歲楊烈今年以《八尺門的辯護人》入圍金鐘迷你劇男配角獎，最終鎩羽而歸。網友不禁在社群替他抱憾，直呼是心中最大遺珠，「演了40多年的戲，竟然沒得過一次金鐘」

楊烈今年以《八尺門的辯護人》入圍金鐘迷你劇男配角獎，最終鎩羽而歸。（記者陳奕全攝）楊烈今年以《八尺門的辯護人》入圍金鐘迷你劇男配角獎，最終鎩羽而歸。（記者陳奕全攝）

楊烈入行至今40年，演出作品無數，早已是老戲骨般的存在。1986年曾憑藉《飛揚的歌手》獲得第21屆金鐘獎「最佳男歌星演員獎」，在前金曲獎時代獲得「金鐘歌王」頭銜，接著他時隔34年，2020年再度入圍第55屆金鐘獎「戲劇節目男配角獎」，加上本屆入圍的「迷你劇集／電視電影男配角獎」，入圍三次二度擦身獎座。

楊烈（右二）入行40年曾獲第21屆金鐘獎「最佳男歌星演員獎」。（記者陳奕全攝）楊烈（右二）入行40年曾獲第21屆金鐘獎「最佳男歌星演員獎」。（記者陳奕全攝）

楊烈在《八尺門的辯護人》演出深具城府的的遠洋漁業大佬，位高權重剝削底層漁工，囂張跋扈模樣令人不寒而慄，再展精湛演技。楊烈昨頒獎前受訪直呼：「每次入圍都是喜悅經驗，這次隔了38年，既是熟悉又陌生，不管結果怎樣，很相信評審老師。」

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