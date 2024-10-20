吳慷仁奪金鐘戲王！苦苓重提太陽花酸：「演」得多好

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕吳慷仁昨（19日）以《有生之年》奪下金鐘59戲王寶座，與中國經紀公司簽約的他，因工作缺席頒獎典禮，仍不忘趁空檔關心典禮進度，得知獲獎當場感動落淚。對此，知名作家苦苓今天於臉書發文，重提當年吳慷仁參與太陽花運動，並狠酸「演得多好」。

網友翻出吳慷仁昔日參與太陽花學運照片。（TVBS提供、翻攝自threads）

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮昨晚在北流登場，有「死亡之組」稱號的戲劇節目男主角獎競爭激烈，最終由吳慷仁脫穎而出，奪下戲王寶座。他因為工作行程無法排開而缺席典禮，不過，他仍不忘觀看典禮直播，看到導演許肇任代為領獎時，直呼「他比我還高興，快點啦！趕快念啦！我寫很多字耶！他在緊張什麼？他比我還緊張耶！」隨後露出感動微笑，並擦拭眼角淚光，比出大拇指，對著鏡頭說，「繼續拍戲！繼續工作！」

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對此，苦苓重提當年吳慷仁曾參與太陽花等社會運動，大酸「金鐘奬比的是演技沒錯呀！影帝以前在太陽花等本土運動『演』得多好」。事實上，吳慷仁在太陽花學運期間，不僅多次趁著拍戲空檔到立法院外靜坐，還在臉書PO出現場抗議照，怒斥政府「太混蛋了」，讓當時大批網友看了都大讚「罵得好」，因此他簽約中國經紀公司及發文祝賀中國國慶日的行徑，引起台灣民眾不滿。

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