「玉女」曾華倩來台會舊友 個個都是凍齡美魔女

80、90年代TVB當家花旦曾華倩。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕80、90年代TVB當家花旦曾華倩拍攝過〈雪山飛狐〉、〈新紮師兄〉等經典作品，特別是〈雪山飛狐〉裡飾演的苗若蘭更是許多人心目中女神般的存在。近年甚少出現在螢光幕上的曾華倩常常透過社群和大家分享她的精采生活，59歲的曾華倩去年還記錯自己的年齡，鬧了大笑話。近日她分享了一張照片，只見裡頭都是美女，原來曾華倩悄悄來台灣，和過去合作拍檔陳美鳳、藍心湄等人碰面，也曝光曾華倩的近況。

曾華倩（左）、陳美鳳曾經合作演出《牽手出頭天》。（星島日報提供）

曾華倩1994年曾參與台灣電視劇《牽手出頭天》演出，當時與他合作的演員有「最美歐巴桑」陳美鳳、崔佩儀等人，老友聚首竟然各個都像凍齡一樣，完全看不出年紀。尤其是陳美鳳，根本逆齡生長，越活越年輕，還被封為「成熟版BLACKPINK」。

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陳美鳳分享與曾華倩合照。（左起）曾華倩、陳美鳳、崔佩儀（後）、藍心湄。（翻攝自臉書）

陳美鳳日前在社群貼出與曾華倩的合照，並發文：「30年前中視八點檔《牽手出頭天》，曾華倩演我大女兒陳曉梅，好久了大家還記得嗎？30年後華倩來台北，透過朋友連絡上鳳鳳，今晚碰面了，有太多話聊當年，他笑聲一樣爽朗。」

（左起）陳美鳳、曾華倩、崔佩儀。（翻攝自臉書）

大合照裡能見到曾華倩、陳美鳳、藍心湄、崔佩儀，她們都笑嘻嘻話從前，就像是個同學會。崔佩儀也在社群曬照，並感慨寫著：「30年前中視八點檔《牽手出頭天》跟香港玉女曾華倩、台灣大美女陳美鳳一起合作，今天美鳳作東把台灣時尚教主藍心湄一起請來，有個難忘開心的聚會」。

網友看到合照，紛紛忍不住稱讚：「好久好久沒看到曾華倩了」、「一票大美女聚會，個個看起來都好年輕」、「哇，這真的是曾華倩耶！太酷了吧！」、「曾華倩我學生時期也收集過她的劇照」。

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