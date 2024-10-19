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鍾明軒校園拍片！警衛遭調職原因曝 經紀人二度道歉校方

鍾明軒。（資料照）鍾明軒。（資料照）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鍾明軒日前拍攝一對台灣、中國聯姻夫妻在台灣登記的過程，期間進入新竹高工，使用已完工但尚未驗收的操場，爆出導致學校警衛被開除，該校校長隨後證實，「鍾明軒在校友帶領下進入校園，也的確有向警衛打過招呼，不過警衛卻未進行人員登記，也未向校方通報。」對此，鍾明軒經紀人二度發聲道歉校方

新竹高工校長陳世程說，因校內有工程在進行，鍾明軒等人入校使用已完工但尚未驗收的操場，且鍾明軒等人也在校內進行拍攝，警衛未做好校園安全管制，加上過去有多次工作錯誤情形，經向外包保全公司反映後，將該名警衛調離職務。

鍾明軒經紀人在事發後緊急發聲明回應，確認是警衛疏忽。然而，該聲明中卻不慎將「警衛」打成「校方」，造成外界誤會。

對此，經紀人二度發聲，表示「為維護校譽，校方看到報導後立即去電經紀人表示抗議，經紀人說明該報導用詞是溝通上的落差，並非他的本意，對學校造成困擾感到萬分抱歉。」他希望此事不要再耗費眾人的心力及社會資源，盡速落幕。

鍾明軒經紀人完整聲明

關於今日各媒體報導鍾明軒先生與友人進入新竹高工校園一事，相關細節及校長回應媒體皆有報導，在此不予詳述。

唯對於媒體刊載鍾明軒經紀人回應此事件乃「校方疏忽」一節，在此雙方溝通後特予聲明：
本事件乃警衛人員未善盡校園安全管制的職責，在未取得校方同意之下擅自允許外人進入，是為警衛人員之疏失。
為維護校譽，校方看到報導後立即去電經紀人表示抗議，經紀人說明該報導用詞是溝通上經紀方窗口文字提供的落差，並非他的本意，對學校造成困擾感到萬分抱歉。

稍早經紀方已聯繫各媒體進行報導文字更正，雙方協調後提供聲明稿。在此說明予關心此事的師生、校友及社會大眾知曉，亦希望此事不要再耗費眾人的心力及社會資源，盡速落幕，謝謝。

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