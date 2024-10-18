金曲歌王遭控性侵「獲不起訴」！ 黃連煜「大吐怨氣」復出近況曝光

陳昇（中）年底將在台北舉辦跨年演唱會，黃連煜（左）有望同台。（新樂園製作提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲客語歌王黃連煜去年被指控性侵捲入風波，沉寂多時的他，強調「性侵絕非事實」，士林地檢署檢察官接獲告訴展開偵查，認定罪嫌不足，今年9月他獲得不起訴處分，也將推出與陳昇合作的新專輯。

黃連煜上週六在社群親吐心聲，提到489天，正是他從被誣陷到不起訴確定的天數，遺憾地說，因為一篇文情並茂的小作文、成功的網路操作，短短幾天讓他的人格、家庭與事業幾乎瓦解，「什麼阿貓阿狗走過路過都來踹一腳，深怕自己沒有跟上，時機對了要毀掉一個人真的很簡單。」

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在這段期間，黃連煜的工作全面停擺，只能靠著讀書、爬山及創作消磨時間，如今他挺過風暴，他與陳昇、阿Van合組的新寶島康樂隊，將發行全新專輯《大波浪》，年底有望在台北跨年演唱會合體。

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