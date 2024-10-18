金鐘59》苗可麗超爆碗公奶見客！「深V開到肚臍」驚豔紅毯

苗可麗（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕苗可麗今年雙料入圍金鐘獎，除了和澎恰恰、許效舜主持的《超級夜總會》入圍主持人獎外，還以《愛愛內含光》入圍戲劇迷你劇女配角獎。她今（18日）走綜藝金鐘紅毯，黑色晚禮服的深V開到肚臍，一襲爆乳、裙襬開高衩造型驚豔全場。

苗可麗在後台受訪時透露，首度入圍綜藝金鐘獎項非常開心，昨晚睡好睡滿，一點都不緊張，女兒還傳訊息給她，跟她說：「你們是最棒的，一切都有最好安排！」讓她相當感動。至於爆乳造型，她一開始就告知設計師「要把幸運物拿出來」，打趣說：「我祖先（意指長輩）在庇佑！」

請繼續往下閱讀...

許效舜（三立提供）

許效舜在旁聽聞，立刻唱起蕭煌奇的《阿嬤的話》，並稱自己愛「收古董」，看到「長輩」像是考古，讓苗可麗瞪了他一眼。而許效舜的幸運物則是外套上的鯉魚吊飾，上面有黃鑽、碎鑽和金子，價值300多萬元，是他老婆的愛。

澎恰恰（三立提供）

此外，澎恰恰被問到拿到獎金時打算如何使用，他歪頭不知有獎金的存在，後來許效舜提醒他獎金也會平分，他才說「會捐出去」，並稱今天不談債務。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法