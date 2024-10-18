周杰倫出馬踢爆詐騙「葉惠美」急刪證據 鄉民女神：居然在黃牛她兒子

周杰倫大巨蛋門票開賣在即，網路出現許多詐騙事件。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫非常孝順媽媽，除了寫過超夯歌曲《聽媽媽的話》，他也曾以母親名字《葉惠美》作為專輯名稱，讓媽媽的名字更為響亮。不料，近期在社群竟然有人假冒周董母親之名開設帳號，目標就是鎖定周董的大巨蛋演唱會，想藉機行騙賺取利益，周董知道後也不忍了，今（18日）親自發限動踢爆這假帳號，而「假葉惠美」也開始刪除「證據」。

周董發限動：「假冒我就算了，假冒我媽太扯了。」截圖中可以看到假冒周董母親葉惠美開立的帳號發文寫道，「我兒子的演出即將來臨，如果您需要門票，請與我聯絡。」

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周杰倫親自踢爆詐騙。（翻攝自IG）

該帳號用戶還發文「現在就聯絡我，直接向我購買周杰倫演唱會門票。實名制很快就賣完了，請直接傳訊息給我來獲取你的。」其實內容都錯誤百出，因為周董大巨蛋門票10月23日開賣，並未採取實名制售票，很明顯想要騙取民眾個資。

事實上多數網友眼睛都是雪亮的，留言紛紛吐嘈該帳號是假的，目前也有不少網友主動向臉書檢舉該帳號，但還是有不少想朝聖演唱會的網友仍留言向「假葉惠美」求票，提醒民眾還是要小心。

「假葉惠美」貼文底下的留言區有很多精采留言，像是曾被網友封為「鄉民女神」的桃園市議員黃瓊慧就嘲諷假帳號：「葉惠美居然在黃牛她兒子。」網紅財哥也以他慣用的口吻幽默發文說：「葉女士…請當心…跟您…合照的…這位…可能…不是…您的…兒子…」，謝和弦則忍不住爆粗口：「再騙啊！X」，也有網友開玩笑留言：「已購買 ，小孩被媽媽黃牛。」

原本「假葉惠美」已經將周董截圖踢爆詐騙的那則貼文刪除，但帳號仍存在，也還留著幾則不實售票的貼文，但就在近5點半時，該帳號突然消失了，極可能是民眾檢舉成功。

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