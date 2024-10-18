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蕭敬騰糗了！示愛林有慧「犯1錯誤」 英文遭虧「零有會」

蕭敬騰（右）13日與經紀人老婆Summer補辦婚宴。（喜鵲娛樂提供）蕭敬騰（右）13日與經紀人老婆Summer補辦婚宴。（喜鵲娛樂提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰與經紀人老婆「Summer」林有慧低調相戀16年，去年修成正果登記結婚，近日在台北補辦浪漫婚宴，共邀請600位親友同歡，雙方家長都出席婚禮見證。兩人婚宴結束後，蕭敬騰在各大社群平台上，利用自我介紹欄示愛放閃，不過卻被粉絲揪出「一個錯誤」。

蕭敬騰與Summer跨越14歲的年齡差修成正果，13日在婚宴上大喊「我愛林有慧！」的片段更在網路上瘋傳、熱議，即使婚宴圓滿完成也未停止示愛，他陸續在各大社群平台放閃，小紅書自介欄寫下數個「我愛林有慧」，而IG也悄悄改名為「蕭敬騰Jam Hsaio love Summer」。

蕭敬騰悄悄在IG以英文示愛（紅框處）卻犯文法錯誤。（翻攝自IG）蕭敬騰悄悄在IG以英文示愛（紅框處）卻犯文法錯誤。（翻攝自IG）

不過，有粉絲出言糾正文法有誤，詳細解釋：「當主詞為第三人稱單數he/she/it/單個人名，且時態為現在式時，動詞要做變化+s或+es」不少粉絲見狀也紛紛笑虧「敬騰的愛好深～英文也是『零有會』」、「男人會願意用這種昭示全世界的示愛方式的不簡單耶，我對你刮目相看了敬騰，但還是要加個s！」、「老蕭你出糗了快改！」

蕭敬騰13日在台北補辦浪漫婚宴，他感性地向Summer道出誓詞，「我想跟全世界說，六月是夏天，夏天是summer，Summer是林有慧，林有慧是我老婆，林有慧我愛你！」Summer也誓言：「我們是不能分開的，我這輩子一定會做更多好事，下一輩子還要跟你在一起！」讓蕭敬騰激動落淚，場面溫馨動人。

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