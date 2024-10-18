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15歲少年無照駕車釀3死！網紅Cheap喊話：推廣行人道護欄

台北市內湖區昨晚發生重大車禍，轎車撞進騎樓，導致3死2傷。（記者鄭景議翻攝）台北市內湖區昨晚發生重大車禍，轎車撞進騎樓，導致3死2傷。（記者鄭景議翻攝）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北市內湖區昨晚發生一起重大車禍，1名15歲曾姓少年無照偷開祖父的休旅車外出，撞進東湖市場內一間臭豆腐店，導致機車騎士、店內共3人死亡。對此，網紅Cheap今（18）日發文喊話，「行人道護欄的重要」，若是當時「行人道有護欄」，至少能減少直接撞擊的傷害。

曾姓少年昨無照偷開祖父的休旅車出門找朋友，在駕車由東湖路右轉進安康路時，整輛車在狹窄的道路高速蛇行還逆向，不僅撞上61歲盧姓機車騎士，還衝進對向騎樓的一間臭豆腐攤，導致盧姓騎士以及陳姓、高姓兩名用餐顧客不幸死亡，正在煮滷味的女店長及女店員也遭波及受傷。

對此，Cheap表示，如果當時行人道有護欄，「對暴衝的車子不敢說能擋下，但多少能減少直接撞擊的傷害。」他也提到，偏偏台灣政府超不愛用欄杆，前台北市交通局長陳學台還說，「人行道設立阻隔反成障礙物，恐危及行車安全」，此言讓他忍不住怒批，「媽的！這人到底有沒有交通專業。」

Cheap認為，台灣不裝護欄的原因，「是怕引起民怨，因為不方便違停。就是那麼簡單，其他都是廢話」，他強調，欄杆可以防止行人隨意穿越，也能防止違停在人行道上，另外是保護行人的安全，尤其在轉角、行穿線前。他也向政府喊話，希望台灣能多多推廣人行道欄杆。

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