風田被主持人罵「誰叫這個白癡來？」 哽咽：有陰影

日籍男星風田被某主持人罵白癡。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日籍男星風田自男團SpeXial出道，近年跨足綜藝節目、電視劇及主持，吸引不少粉絲。近日他在節目上透露，曾被製作人騙去上某益智型節目，錄影當下才發現跟說好的不一樣，讓他當場被主持人辱罵「誰叫這個白癡來」，哽咽坦言：「有陰影。」

風田來台發展演藝事業將近10年，中文說得非常流暢，但他坦承自己不愛上益智類型節目，原因是認為自己的中文知識量還不及台灣人，一定會被大家罵。然而曾經有次被製作人邀請上某益智節目，本想拒絕的他，被製作人說服，「會幫出一些日本相關題目，且棒次在第一棒」，讓他心軟答應。沒想到遊戲一開始卻跟說好的完全不一樣，該節目主持人臨時調換順序，導致他一題都沒答對，惹主持人當場發怒：「誰叫這個白癡來上我們節目？」讓風田想這段回憶時，忍不住哽咽直言：「有陰影了，很委屈。」眾人聽了都相當心疼。

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風田哽咽坦言有陰影。（翻攝自YT）

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