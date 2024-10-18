小珍妮佛攜手諾貝爾和平獎最年輕得主！《麵包與玫瑰》支持阿富汗女性捍衛人權

〔記者許世穎／綜合報導〕曾入選2023年坎城影展並角逐坎城金眼睛獎的紀錄片《麵包與玫瑰》（Bread & Roses）將於Apple TV+ 上線，官方預告正式發布。近距離直擊三位阿富汗女性在喀布爾淪陷於塔利班的巨大壓迫下的心碎歷程，以及她們所展現不屈不撓的抗爭精神。

紀錄片《麵包與玫瑰》真實記錄三位阿富汗女性為爭取自主權，奮鬥的過程。（Apple TV+ 提供）

該片由積極參與女權倡議的奧斯卡影后「小珍妮佛」珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）與製片搭檔賈斯汀西亞羅基（Justine Ciarrocchi）出品，諾貝爾和平獎最年輕得主馬拉拉沙夫賽（Malala Yousafzai）擔任監製，聚焦2021年塔利班佔領喀布爾後的阿富汗，在這片失去自由的土地上，兩千萬名女性的教育、就業、自主權甚至獨自外出等基本人權被剝奪，因此對生計造成嚴峻影響。

請繼續往下閱讀...

紀錄片《麵包與玫瑰》曾入選2023年坎城影展，並角逐坎城金眼睛獎。（Apple TV+ 提供）

紀錄片跟隨著三位女性，真實記錄她們為爭取自主權而奮鬥的過程。過去曾執導紀錄片《同境相憐》的導演兼製片薩赫拉馬尼（Sahra Mani）深入揭露阿富汗女性的悲慘處境，呈現許多觸目驚心令人窒息的真實畫面，同時捕捉她們內心的強大、堅韌與勇氣。

薩赫拉馬尼表示：「關閉阿富汗的女子學校不僅是女性主義的議題，更是國際安全的問題，塔利班深知受過教育的母親的孩子不容易被洗腦，也不容易成為未來的士兵。確保阿富汗的女子學校繼續運作，對於整個世界的安全和未來至關重要。」《麵包與玫瑰》將於11月22日於Apple TV+ 全球上線。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法