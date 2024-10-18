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娛樂 最新消息

唐美雲南下嘉義辦「世紀婚禮」 揪鄉親喝喜酒：老闆請客

〔記者李紹綾／台北報導〕唐美雲歌仔戲團受文化部邀請，參與「文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定」系列活動，明（19日）於嘉義文化公園帶來「一日限定」的孟婆客棧特別版演出。

蔡振南（左）在《孟婆客棧》飾演唐美雲的員工。（唐美雲歌仔戲團提供）蔡振南（左）在《孟婆客棧》飾演唐美雲的員工。（唐美雲歌仔戲團提供）

為了回饋嘉義鄉親，唐美雲斥資重金再度擴展「孟婆宇宙」，推出全新內容的《星光版孟婆客棧：世紀婚禮》，保證不同於之前的電視劇與劇場版。唐美雲表示：「孟婆客棧真的很忙，不但要滿足轉生者各種稀奇古怪的願望，現在連婚宴都要幫忙籌辦，歡迎鄉親們帶著全家一起來吃喜酒，萬千帆老闆請客。」

蔡振南（左起）、方馨、許富凱、方宥心在《孟婆客棧》有逗趣演出。（唐美雲歌仔戲團提供）蔡振南（左起）、方馨、許富凱、方宥心在《孟婆客棧》有逗趣演出。（唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲歌仔戲團去年12月的庄頭劇辦在宜蘭的羅東文化工場，為鄉親帶來官場喜劇《天鵝宴》，結果剛好遇到超級寒流，刺骨寒風加上連綿細雨，讓演員們邊流鼻涕邊演出，留下了非常深刻的印象，幸好觀眾們的熱情成功地打敗了寒冷，讓整個場子熱鬧滾滾。

唐美雲回饋嘉義鄉親，斥資重金推出《星光版孟婆客棧：世紀婚禮》。（唐美雲歌仔戲團提供）唐美雲回饋嘉義鄉親，斥資重金推出《星光版孟婆客棧：世紀婚禮》。（唐美雲歌仔戲團提供）

這回的嘉義演出肯定舒服又浪漫，唐美雲特別將榮獲2022年金鐘獎「戲劇節目創新獎」的電視版《孟婆客棧》裡面大受歡迎的第一單元，也就是梁山伯與祝英台的故事加以改編，並且與小咪老師一起齊聚客棧裡的狡怪員工蔡振南、方馨、許富凱與方宥心，攜手打造一場萬眾期待的世紀婚禮，八點檔女神蘇晏霈擔任活動主持人，並且在劇中客串記者一角，樓心潼則成為新戲的彩蛋，以全新的角色為這場喜宴帶來驚喜。

唐美雲回饋嘉義鄉親，斥資重金推出《星光版孟婆客棧：世紀婚禮》。（唐美雲歌仔戲團提供）唐美雲回饋嘉義鄉親，斥資重金推出《星光版孟婆客棧：世紀婚禮》。（唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲表示：「演員與製作團隊為了讓這場世紀婚禮圓滿成功，每個人都投注了巨大的心力，希望藉著梁山伯與祝英台的終極幸福，撫慰並感動每位觀眾的內心，就讓我們一起在歡笑中見證有情人終成眷屬的奇蹟，10月19日嘉義見。」

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