連恩墜樓亡！「一世代」4成員心碎發聲 他承諾：當你兒子需要的叔叔

連恩（左1）墜樓身亡，「一世代」其他4名成員路易（左2起）、哈利、奈爾、贊恩共同發聲明哀悼。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國天團「一世代」（One Direction）成員連恩（Liam Payne）驚傳在飯店墜樓身亡，享年31歲，噩耗曝光震驚樂壇。「一世代」的其他4名成員今（18）也共同發表聲明回應此事。

一世代4成員發表聯合聲明。（翻攝自IG）

「一世代」成員今日在官方IG發聲明表示，「我們對於連恩的逝世感到無比心碎，當一切都安定下來，並且每個人都準備好的時候，我們會有更多的話要說。但現在，我們需要時間來哀悼和接受這位我們深愛的兄弟的離去。我們與他共享的回憶將永遠珍藏在心中。此時此刻，我們的思念與他的家人、朋友以及和我們一樣愛他的粉絲同在。我們會非常想念他。連恩，我們愛你」，署名是連恩過去的4個老隊友，路易湯姆林森（Louis Tomlinson）、贊恩馬利克（Zayn Malik）、奈爾霍蘭（Niall Horan）、哈利史泰爾斯（Harry Styles）。

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路易（右）承諾連恩（左），「我會成為你兒子需要的叔叔」。（翻攝自IG）

另外，路易也在個人IG曬出與連恩的合照，回憶兩人相處的點滴，表示自己在18歲時認識當時16歲的連恩，「我認識到這位我渴望了一輩子的好兄弟」，稱讚連恩是一位很棒的歌手，感嘆「我以為我會與你共度一生，我本希望能再次與你同台，但這無法實現了」，最後也提到連恩的兒子，「我想讓你知道，如果熊熊（Bear）需要我，我會成為他生命中所需的那位叔叔，告訴他他父親是多麼的了不起。我希望能有機會和你道別，並再一次告訴你我多麼愛你」。

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