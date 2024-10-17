你沒有比較高貴！ 跨性別網紅怒毆香港大律師

中國跨性別網紅姜顏。（翻攝自抖音）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕近日中國網路瘋傳一段跨性別網紅姜顏掄拳狂毆「香港大律師」的影片，也把吃火鍋的海底撈瞬間變成格鬥戰場。

姜顏（上）騎在自稱「香港大律師」的男子身上猛揍。（翻攝自抖音）

事件起源因跨性別網紅姜顏穿著低胸上衣在海底撈跟朋友吃飯，沒想到鄰桌卻有一名自稱是「香港大律師」的男子，說出侮辱湖南人的話語，男子甚至一度朝姜顏丟擲物品。被激怒的姜顏立刻出手狂毆男子。

姜顏低胸上衣因拉扯往下滑。（翻攝自抖音）

從姜顏po出的影片中可以看到兩人互相扭打，糾纏在地上，原本穿著低胸上衣的姜顏衣服都被扯下來。男子欲還手，但是打不過姜顏，不但被狠狠甩了三巴掌，還使勁抓著東西猛往男子頭上砸。自稱是「香港大律師」的男子從頭到尾都處於下風，最後旁人拉開才讓姜顏停手。

中國跨性別網紅姜顏。（翻攝自抖音）

之後姜顏在網路上發文，說明自己為何動怒。原來自稱「香港大律師」的男子說了湖南人窮等地域性歧視話語，讓姜顏忍無可忍，她生氣的說：想黑湖南人真的是不怕死，香港的你來，我們尊重你，但是想要騎在我們長沙人頭上，結果就是這個下場。

姜顏看起來雖然是個身材窈窕、長相標緻的女孩，其實她是一名跨性別人士，抖音帳號粉絲也多，雖然有人質疑姜顏到底是否做過性別重置手術，但姜顏說：「大家都屬於LGBT群體」。

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