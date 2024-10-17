臉變血肉模糊「一團爛泥」！《微笑2》暴虐自戕反其道而行

〔記者許世穎／綜合報導〕曾演出影集《白蓮花大飯店》的盧卡斯蓋奇在賣座恐怖片續集《微笑2》飽受惡靈折磨，最後用健身器材殘暴自殺，恐怖死亡的設計極其血腥，與《微笑》裡的死法截然不同。編導帕克芬恩表示，在第一部電影他們使用了很多尖銳的物品，這次想反其道而行，「採用我能想到最鈍、最重、最生硬的東西。」

盧卡斯蓋奇在《微笑2》飽受惡靈折磨，最後用健身器材自戕。（UIP提供）

首集編導帕克菲恩再度回歸執導續作，主要演員陣容則包括飾演天后「絲凱」的娜歐蜜史考特、盧卡斯蓋奇，以及延續首集角色「喬爾」的凱爾加納等人。盧卡斯飾演絲凱的老同學「路易斯」，高中時過著派對咖生活，之後迷失人生方向成為一個毒販，沒想到卻意外成為把惡靈傳給她的橋樑，發生致命的轉變。

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娜歐蜜史考特在《微笑2》飾演流行天后，經歷極度恐怖和無法解釋的事件。（UIP提供）

盧卡斯透露自己是《微笑》的超級粉絲，「這部片相當巧妙，是心理驚悚片和恐怖片的完美平衡。」他表示在閱讀《微笑2》劇本時，對於故事的提升相當印象深刻，「這個世界仍然保持相同的基調，但又如此不同、如此龐大，這次的規模更加駭人。」編導帕克芬恩也回憶在寫「路易斯」這個角色時，腦袋裡真的只有一個人選，「盧卡斯蓋奇真的是超讚的，他在銀幕上超級有魅力。」

片中透過假體和特效化妝的運用，讓路易斯的死亡呈現殘暴的自戕，他的臉最終變成血肉模糊的一團爛泥。編導帕克芬恩解釋，這幕場景的高潮在於一片臉皮從他碎裂的下巴脫落下來，「那片臉皮脫落的聲音，我們想在稍後的情節裡加以呼應，用來宣告路易斯在絲凱周圍冒出來」。

這場戲雖然極度暴力令人震驚，但也注入了適度的幽默感，盧卡斯形容「是很病態，但也有點好笑，我很喜歡幽默和恐怖交織的電影，我記得看第一部電影時，觀眾上一秒還在笑，下一秒馬上被嚇到尖叫！」

該片描述全球流行天后絲凱萊莉即將展開一場全新的世界巡迴演唱會，卻開始經歷極度恐怖和無法解釋的事件。她受到越來越可怕的驚懼現象以及名氣所帶來的巨大壓力的雙重打擊，被迫面對她黑暗的過去，才能在一切完全失控之前重新掌握自己的人生。

《微笑2》將於明天（18日）台美同步上映，為了迎接全台微笑粉絲大串連，片商大手筆製作台灣獨家限量的「《微笑2》面具」，讓進場觀影的觀眾可以沉浸式體驗恐怖微笑的詭譎臨場感。面具特別場將於週日（20日）於指定威秀影城舉辦，場次現正熱賣中。

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