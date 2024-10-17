中國球星易建聯傳嫖妓變性人 昔追劉亦菲狂吃閉門羹

中國球星易建聯疑似裸照外流。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕去年才宣布退役的中國籃球球星易建聯曾在美國NBA效力於湖人隊，名氣僅次於姚明。今（17）易建聯被指嫖娼，且對象還是個變性人，消息在網路狂傳，且易建聯的身分證、裸照都在網路上曝光，但真實度令人存疑。這件事也讓網友疑惑發問：易建聯的老婆這麼漂亮，怎麼可能去嫖妓？

易建聯（右）與老婆荆靈。（本報合成圖，星島日報提供）

網路瘋傳的易建聯身分證。（星島日報提供）

已婚的易建聯與模特兒出身的荆靈婚後育有兩個兒子，平常給人一家和樂的感覺。不過，網友卻把易建聯過去精彩情史挖出來，真的是相當豐富且多采多姿。

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劉亦菲（左）與易建聯曾經合拍過牛奶廣告。（星島日報提供）

易建聯20歲剛加盟NBA時，曾經和「仙女姐姐」劉亦菲合拍牛奶廣告，當時就傳出易建聯對劉亦菲一見鍾情，花心思透過助手向劉亦菲索討電話號碼，無奈落花有意流水無情。不死心的易建聯還特地飛到日本花了200萬日圓（約新台幣43萬元）買了一對手環送給劉亦菲，依舊未能打動芳心。

之後，易建聯又和「中國體壇第一美女」戴菲菲、劉聞雯、李亞紅等人傳出緋聞。易建聯和李亞紅真的有過一段情，且李亞紅是他的初戀女友，只不過兩人聚少離多，加上戀情太過高調，最後還是黯然分手。

網路瘋傳的易建聯嫖娼對話。（星島日報提供）

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