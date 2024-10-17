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娛樂 電視

曾智希「慘遭下藥」當場暈！酒吧老闆「突拉鐵門」下場曝

曾智希「慘遭下藥」當場暈！酒吧老闆「突拉鐵門」下場曝曾智希過去與好友南下墾丁，到當地酒吧喝酒。（翻攝自IG）
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〔娛樂頻道／綜合報導〕女星曾智希攜手「女神收割機」沈玉琳主持《哈囉 你有事嗎？》，近日她在節目中透露，曾赴墾丁旅遊被老闆疑似在送的啤酒中下藥，所幸自己立即打電話給當地男性友人解圍，最後才順利離開。

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曾智希節目中透露過去曾與好友南下墾丁，到當地後，大家決定前往酒吧小酌。怎料老闆突然好客，招待了一壺啤酒，但當她喝了一杯後，突然感到很暈，忍不住疑惑：「我平常酒量有那麼差嗎」。

曾智希「慘遭下藥」當場暈！酒吧老闆「突拉鐵門」下場曝曾智希在墾丁酒吧喝酒，慘遭老闆下藥。（翻攝自YT）
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此時，老闆突然拉下鐵門！曾智希才驚覺酒中恐被下藥了，所幸她只喝一杯沒有很暈，她當下立刻打電話給當地的男性朋友尋求幫助，最後才成功離開現場。

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