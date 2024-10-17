粿粿主持實境《熊孩子》入圍金鐘！回憶童年自封「野孩子」

〔記者林欣穎／台北報導〕粿粿主持實境《山裡來了熊孩子》，與搭檔「Lulu」黃路梓茵、庹宗康、夏浦洋、任容萱等人入圍第59屆節目類金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，粿粿接受本報採訪時，也分享童年回憶，感性謝謝父母努力地拉拔她長大。

粿粿。（記者陳逸寬攝）

粿粿提到以前媽媽還有哥哥姐姐們都比較忙碌，小時候幾乎都待在阿嬤家跟同學出去玩，直呼自己還蠻野的，「如果時光倒流，會想跟家人說辛苦了，雖然我們相處不是時時刻刻陪在身邊 ，我知道他們都很努力地拉拔我長大。」她還俏皮地補充直呼：「希望他們小時候可以逼我多學一點英文，哈哈！」

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粿粿與主持夥伴們共同規劃幼兒夏令營，她在節目裡被小朋友們公認是「睡覺公主」，原來是因為當時她臉部大過敏，吃了藥很嗜睡，她也直呼:「我都不知道我睡著了，還會說夢話！」如今拿下金鐘獎門票，她表示感到很驚喜，沒想過有入圍這天，「一直以來都對主持、實境有興趣，很榮幸因為這次機會可以繼續努力、很開心，謝謝工作人員與夥伴還有喜愛我們的觀眾朋友，會繼續努力。」

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