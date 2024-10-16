晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張鈞寗3字叮囑紅毯初體驗 《愛愛》詹子萱戰袍絕緣性感

巫建和（左）、詹子萱。（記者潘少棠攝）巫建和（左）、詹子萱。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張鈞寗旗下新人詹子萱首度演出Netflix影集《愛愛內含光》就入圍金鐘迷你劇新人獎，她昨和同劇入圍迷你劇男配角的巫建和、入圍原創歌曲獎的歌手陳泳希一起出席記者會，詹子萱透露已跟老闆張鈞寗開香檳慶祝，頒獎當晚會再把老闆送的幸運小金鐘吊飾掛在手機上，希望能沾喜氣，一舉獲獎。

今年也是她紅毯初體驗，被問到紅毯戰袍，她不會秀性感，而是會典雅，因為首次入圍，希望能自在一點，老闆張鈞寗也提醒她「平常心」，就抱著認識新朋友的心情去參加，她也希望能認識同樣入圍新人獎的《省省吧！我家富貴發》陳昭妃。

巫建和（左）、詹子萱。（記者潘少棠攝）巫建和（左）、詹子萱。（記者潘少棠攝）

此外，巫建和已拿到2次金鐘獎，相較詹子萱的躍躍欲試，他顯得老神在在，加上每位入圍者他都認識，他說：「感覺像開同樂會，一起去金鐘獎玩一玩。」而他在《愛愛內含光》的對手演員林哲熹無緣金鐘，曾在社群平台抒發沒入圍的沮喪心情，巫建和表示沒有去安慰他，「因為他真的演得很好」，認為好兄弟之情毋需言語表達。

而首次入圍原創歌曲獎的歌手陳泳希，最開心能見到偶像蔡健雅，過去她曾有卡債6萬塊，除了新歌發行有版稅，也希望拿獎領獎金，讓生活過得好一點。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中