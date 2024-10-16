張鈞寗3字叮囑紅毯初體驗 《愛愛》詹子萱戰袍絕緣性感

巫建和（左）、詹子萱。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張鈞寗旗下新人詹子萱首度演出Netflix影集《愛愛內含光》就入圍金鐘迷你劇新人獎，她昨和同劇入圍迷你劇男配角的巫建和、入圍原創歌曲獎的歌手陳泳希一起出席記者會，詹子萱透露已跟老闆張鈞寗開香檳慶祝，頒獎當晚會再把老闆送的幸運小金鐘吊飾掛在手機上，希望能沾喜氣，一舉獲獎。

今年也是她紅毯初體驗，被問到紅毯戰袍，她不會秀性感，而是會典雅，因為首次入圍，希望能自在一點，老闆張鈞寗也提醒她「平常心」，就抱著認識新朋友的心情去參加，她也希望能認識同樣入圍新人獎的《省省吧！我家富貴發》陳昭妃。

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巫建和（左）、詹子萱。（記者潘少棠攝）

此外，巫建和已拿到2次金鐘獎，相較詹子萱的躍躍欲試，他顯得老神在在，加上每位入圍者他都認識，他說：「感覺像開同樂會，一起去金鐘獎玩一玩。」而他在《愛愛內含光》的對手演員林哲熹無緣金鐘，曾在社群平台抒發沒入圍的沮喪心情，巫建和表示沒有去安慰他，「因為他真的演得很好」，認為好兄弟之情毋需言語表達。

而首次入圍原創歌曲獎的歌手陳泳希，最開心能見到偶像蔡健雅，過去她曾有卡債6萬塊，除了新歌發行有版稅，也希望拿獎領獎金，讓生活過得好一點。

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