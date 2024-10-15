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蔡依林認了！被蘇格蘭男人打動 狂讚這點「不會焦慮」

蔡依林為了拍攝廣告到蘇格蘭，坦承對蘇格蘭男人印象深刻。（記者王文麟攝）蔡依林為了拍攝廣告到蘇格蘭，坦承對蘇格蘭男人印象深刻。（記者王文麟攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Jolin」蔡依林今（15）出席威士忌活動，她日前為了拍攝廣告到蘇格蘭，坦承對蘇格蘭男人印象深刻，她讚不絕口，「接觸的第一印象就是匠人，沒有想到這麼沈穩，在他們旁邊感到非常穩定，沒有一絲焦慮的感覺。」透露他們不會一直拿著手機、很喜歡跟人家交談、傾聽，給她的感覺非常友善。

蔡依林近期去了兩趟蘇格蘭，一次是廣告拍攝、一次則是去斯凱島旅行。（記者王文麟攝）蔡依林近期去了兩趟蘇格蘭，一次是廣告拍攝、一次則是去斯凱島旅行。（記者王文麟攝）

她近期去了兩趟蘇格蘭，一次是廣告拍攝、一次則是去斯凱島旅行，打趣遇到非常多的羊 、牛，「因為是都市小孩，看到羊很療癒。」當地也沒有很多便利商店，過著非常簡約的生活，「很喜歡這樣的度假方式，投入大自然。」她被追問真的只有被羊、牛搭訕？聊得怎麼樣？也搞笑說：「偏冷漠，但冷漠是我喜歡的。」

蔡依林說出國只有牛羊跟她搭訕。（記者王文麟攝）蔡依林說出國只有牛羊跟她搭訕。（記者王文麟攝）

被問到新專輯的進度，她開心透露「滿好的 」，現在錄了五、六首歌， 剩下四首歌，喊話明年上半年要推出，至於周杰倫、張惠妹都即將唱進大巨蛋，她也是粉絲敲碗想看的歌手，會不會想在大巨蛋開唱，她鬆口，「有機會的話，可以去體驗一下，一次服務多一點歌迷。 」

提起酒量，她則自嘲沒有過去厲害了，也爆料有過一次斷片經驗，當時很多朋友入圍金曲獎，「幫她們慶祝，沒想到自己醉了。」至於會不會躲酒，她也霸氣說：「 比較太會，沒有躲酒的習慣，喜歡正面迎擊。」

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