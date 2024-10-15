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娛樂 電視

（影）190cm金雲塞衣櫃激戰林宇！林家佑「化身野獸男」驚呆林詠傑

〔記者傅茗渝／台北報導〕《奇蹟 KISEKI:DEAR TO ME》主創團隊打造全新BL原創影集《看見愛》，描繪富三代與聾人看護的愛情故事，主要演員金雲、林宇、林家佑、林詠傑今（15）在上線記者會大爆親密戲秘辛，金雲羞曝和林宇「共塞衣櫃」，在裡頭扛上抬下翻雲覆雨，語出驚人引發現場遐想。

金雲奶奶（右3）獻花支持，讓他現場撒淚。（大鴻藝術BIG ART提供）金雲奶奶（右3）獻花支持，讓他現場撒淚。（大鴻藝術BIG ART提供）

190公分的金雲遇上178公分的林宇，成為「台灣BL劇最長身男主」，林宇自爆兩人在「大型衣櫃」中有精彩互動，「扛起來放下去，撞到板子還進進出出。」林家佑在旁不甘示弱，透露和林詠傑拍床戲累到說不出話，「很像韓團打歌結尾妖精的感覺，導演一喊CUT，我們就一直喘。」

林詠傑也難忘林家佑的猛烈撲勢，「有一場戲比較激烈我其實有嚇到，因為家佑在排練與實際拍攝是完全不同的，一開拍就非常猛爆！讓我一度動彈不得，但我沒有受傷，現場就是血脈噴張的感覺。」

而金雲首演戲劇就挑戰難度極高的聾人看護，他私下苦練手語，開鏡前每晚都很緊張，「我連睡著手也舉在空中，醒來想說我在幹嘛？」導演、攝影師在片場也會刻意製造聲響測試他的反應，「我其實到現在下戲後，還是會自動屏蔽一些聲音。」今發布會上金雲奶奶特地到場支持，從小在奶奶陪伴下長大的金雲激動灑淚，只見奶奶「超E」抱完乖孫後，還把主要演員全都抱一輪。

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