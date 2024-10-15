晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

5度開庭！黃子佼涉持有少女性影像 檢放棄傳喚孟耿如 今將辯結

黃子佼（左）由律師蕭棋云（右）陪同至台北地院開庭。（記者張文川攝）黃子佼（左）由律師蕭棋云（右）陪同至台北地院開庭。（記者張文川攝）

〔記者張文川／台北報導〕藝人黃子佼涉嫌無故持48部未成年人的性影像，一度獲台北地檢署緩起訴處分，但被高檢署撤銷發回，北檢重啟偵查後，今年5月依兒少性剝削防制條例之「無正當理由持有少年性影像」罪嫌起訴，台北地院今日第5度開庭，預計將辯論終結；黃子佼於下午2時28分抵達台北地院，未回應媒體「是否認罪」等提問，快步走入法庭。

全案因涉兒童少年遭性剝削的性隱私，採不公開審理。據悉，由於黃子佼已不再爭執家中電腦硬碟中的性影像是否為別人下載，檢方因此也放棄傳喚黃妻孟耿如作證，今日庭訊檢、辯雙方若未有聲請調查新證據，預料將進入提示證據、言詞辯論程序，可望今日辯論終結，擇期宣判。

黃子佼（左）由律師蕭棋云（右）陪同至台北地院開庭。（記者張文川攝）黃子佼（左）由律師蕭棋云（右）陪同至台北地院開庭。（記者張文川攝）

黃子佼被起訴後改口不認罪，其律師蕭棋云質疑檢方是以偵辦另案性侵案件發動搜索，卻將查扣到的影像資料依性剝削罪起訴，主張證據取得不合法，北檢蒞庭公訴檢察官林淑玲，先前為了證明黃子佼是唯一可能的下載者，一度有意傳喚的同居配偶孟耿如作證；但後來黃子佼放棄這些性影像的證據能力，檢方也因而放棄傳喚孟耿如。

檢方因應黃子佼於偵查、審理階段不同的答辯內容，且一再爭執程序事項，北檢今也將派出偵查檢察官林岫璁協同蒞庭論告，說服承審法官陳盈呈判黃有罪。

北檢起訴時指控黃子佼持有7部少女的性影像，7月下旬檢方再將他持有的其餘41部性影像（其中2部為同一少女），也移送北院併辦，全案共47名被害人，其中年紀最小只有11歲，其餘多為15歲至16歲。

黃子佼涉犯的無故持有少年性影像罪，適用修法前的兒少性剝削條例，法定刑度為1年以下徒刑。立法院今年7月已三讀修法，8月公布施行，支付對價而持有兒少性影像者可處1年至7年徒刑，得併科10萬至100萬元罰金；單純持有者最重也可判刑3年，得併科罰金6萬至60萬元。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中