5度開庭！黃子佼涉持有少女性影像 檢放棄傳喚孟耿如 今將辯結

黃子佼（左）由律師蕭棋云（右）陪同至台北地院開庭。（記者張文川攝）

〔記者張文川／台北報導〕藝人黃子佼涉嫌無故持48部未成年人的性影像，一度獲台北地檢署緩起訴處分，但被高檢署撤銷發回，北檢重啟偵查後，今年5月依兒少性剝削防制條例之「無正當理由持有少年性影像」罪嫌起訴，台北地院今日第5度開庭，預計將辯論終結；黃子佼於下午2時28分抵達台北地院，未回應媒體「是否認罪」等提問，快步走入法庭。

全案因涉兒童少年遭性剝削的性隱私，採不公開審理。據悉，由於黃子佼已不再爭執家中電腦硬碟中的性影像是否為別人下載，檢方因此也放棄傳喚黃妻孟耿如作證，今日庭訊檢、辯雙方若未有聲請調查新證據，預料將進入提示證據、言詞辯論程序，可望今日辯論終結，擇期宣判。

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黃子佼（左）由律師蕭棋云（右）陪同至台北地院開庭。（記者張文川攝）

黃子佼被起訴後改口不認罪，其律師蕭棋云質疑檢方是以偵辦另案性侵案件發動搜索，卻將查扣到的影像資料依性剝削罪起訴，主張證據取得不合法，北檢蒞庭公訴檢察官林淑玲，先前為了證明黃子佼是唯一可能的下載者，一度有意傳喚的同居配偶孟耿如作證；但後來黃子佼放棄這些性影像的證據能力，檢方也因而放棄傳喚孟耿如。

檢方因應黃子佼於偵查、審理階段不同的答辯內容，且一再爭執程序事項，北檢今也將派出偵查檢察官林岫璁協同蒞庭論告，說服承審法官陳盈呈判黃有罪。

北檢起訴時指控黃子佼持有7部少女的性影像，7月下旬檢方再將他持有的其餘41部性影像（其中2部為同一少女），也移送北院併辦，全案共47名被害人，其中年紀最小只有11歲，其餘多為15歲至16歲。

黃子佼涉犯的無故持有少年性影像罪，適用修法前的兒少性剝削條例，法定刑度為1年以下徒刑。立法院今年7月已三讀修法，8月公布施行，支付對價而持有兒少性影像者可處1年至7年徒刑，得併科10萬至100萬元罰金；單純持有者最重也可判刑3年，得併科罰金6萬至60萬元。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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