蕭敬騰妻51歲 陳沂不認同蕭父催生

蕭敬騰與經紀人Summer於13日晚間補辦婚禮。（喜鵲娛樂提供）

〔記者林南谷／台北報導〕蕭敬騰與老婆Summer日前補辦婚宴，邀請600位親友同歡，雙方家長也都出席婚禮，蕭敬騰父親致詞時，先向親家、資深藝人林光寧送上感謝：「謝謝你把女兒送給我家。」隨後轉頭叮嚀蕭敬騰拚個寶寶。

對此，網紅陳沂無奈在臉書發文說，蕭爸爸致詞催生，引來媒體形容台上新人哭笑不得，因為新娘Summer已經51歲了，她說：「我覺得不是年紀的問題，而是不知道這種舊時代的期望，還要綑綁多少人的自由？」

請繼續往下閱讀...

陳沂認為，婚姻是因為相愛，愛他或她的外表、錢、社會地位、才華、性格，什麼都好，「不是為了傳宗接代，不孝有三，無後為大，我反而覺得沒能力硬要生來啃老那種，才是真正的不孝！」

蕭敬騰2007年參加選秀節目被經紀人Summer挖掘出道，兩人相識相戀之後，一路以來都愛得非常低調。

Summer當晚在婚宴上說，「我們從來沒有吝嗇表達對彼此的愛，我的專業實在不適合在大眾面前說這些話，我其實每一天每一天都是很感謝的，我常常在想，我上輩子到底做了什麼好事，可以有這麼幸福的人生，我相信我上輩子一定是個好人！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法