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娛樂 最新消息

《原少A2》天狼星炸場演出 坤達大讚「我最喜歡的舞台」

〔記者侯家瑜／台北報導〕《原少A2》播出來到第八集，上週年輕族群收視達1.38創下佳績，本週持續推出新賽制「時空旅行」，各星球將不同年代的經典舞蹈進行取樣進行表演，從90年代、千禧年到未來感的Y3K，在少年們的演繹之下有了全新的風貌，相當精彩。

克卜勒選手李品諺被安心亞說長得像金城武。（踢帕娛樂提供）克卜勒選手李品諺被安心亞說長得像金城武。（踢帕娛樂提供）

克卜勒帶來了70年代的Locking表演，輕鬆愉快的氛圍獲得了導師們一致的認可，擔任流星導師的安心亞還特別點名選手李品諺長得像金城武，而歐弟也秀了一段Locking表演向選手示範Locking舞蹈的精髓。

晨之星用低音炮呈現帶有未來感的舞台。（踢帕娛樂提供）晨之星用低音炮呈現帶有未來感的舞台。（踢帕娛樂提供）

小行星則是要向超級男孩致敬，一改往日青春可愛的風格，展現出酷帥的一面，為了呈現整齊的歌舞，少年們也不斷鑽研過去超級男孩的表演影片，帶來千禧年偶像風味的經典舞台；晨之星為了帶來具有未來感的Y3K風格，為了呈現低音唱腔，少年們用當時正流行的晚安大小姐歌詞，進行了一場「低音炮」選拔賽，選出最能表現渾厚低音的選手代表上台，而這次的低音砲戰略也在現場引來觀眾的尖叫，擄獲在場不少觀眾的心，導師安心亞也驚叫連連，原本錄影完還要趕回劇組拍戲，但表演實在太精彩，讓她脫口而出：「不想回去拍戲了」，表示非常滿意晨之星的表演，也給出了滿分的分數。

天狼星炸裂全場的表演獲得坤達肯定。（踢帕娛樂提供）天狼星炸裂全場的表演獲得坤達肯定。（踢帕娛樂提供）

鑽石星球則是致敬Michael Jackson，帶來一段性感但不失團體高冷風格的表演；而天狼星帶來80年代的Hip Hop舞台更是直接燃炸全場，帶動全場氣氛，歌詞配合天狼星選手的背景，使用了中、英、日、西班牙文、台語、原住民語，多語系結合的歌曲充滿特色，讓他們獲得了滿分的肯定之外，坤達也直言：「這個舞台是開錄到現在我最喜歡的舞台。」評價相當高，讓天狼星的選手們非常開心。

而壓軸演出的風行者，則準備了「秘密武器」，正是和先前因賽制被淘汰落入黑洞的少年們合作，帶來了一場陣仗龐大的精彩表演，在前一場賽制表現不佳氣勢低迷的他們迅速重振旗鼓帶來完美演出，也讓導師們紛紛給出了滿分的肯定，堪稱大逆襲。

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