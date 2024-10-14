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樂天女孩若潼 投身啦啦隊原因起於「1個人」

中華職棒樂天女孩成員若潼。（翻攝自IG）中華職棒樂天女孩成員若潼。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中華職棒樂天女孩成員若潼近日接受日本媒體專訪，提到自己進啦啦隊的契機，竟然是現在的隊友領進門，讓人不得不讚嘆老天爺的安排。

原本對啦啦隊沒興趣的若潼，受到現隊友Yuri影響，被拉進球場，之後便受到現場氛圍感動，萌生出想當個啦啦隊女孩的想法。若潼接受日媒《nlab》（ねとらぼ）專訪時，提到自己2019年進入LamiGirls，某次Yuri告訴她鄧紫琪會出席賽後活動，喜愛鄧紫琪的若潼興奮答應前往，沒想到踏進球場之後，感受到啦啦隊與球迷互相感染的魅力，開始漸漸憧憬成為啦啦隊女孩。

若潼本來無心當啦啦隊隊員。（翻攝自IG）若潼本來無心當啦啦隊隊員。（翻攝自IG）

對於若潼來說，現在就像是已經實現當初的夢想，她也希望自己能夠影響害羞或者不擅跳舞的球迷，能夠更投入應援，感受到「在球場看球賽」的樂趣。

當啦啦隊女孩看似光鮮亮麗，其實若潼表示，台灣夏天溽暑，高溫、雨天都是老天爺給的挑戰，且雨後常有蚊蟲孳生，加上午後陽光刺眼，真的有很多來自大自然的挑戰。

若潼表示，台灣夏天溽暑，高溫、雨天都是老天爺給的挑戰。（翻攝自IG）若潼表示，台灣夏天溽暑，高溫、雨天都是老天爺給的挑戰。（翻攝自IG）

若潼最景仰的球員就是林泓育，他不但是優秀的球員，更像是精神領袖，只要有他在，每個人都會莫名產生一種安定感，真的是球場上的定海神針。至於應援曲部分，若潼最近喜歡外野手林政華的應援曲，舞步可愛、旋律也好聽！

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