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娛樂 最新消息

夏和熙砸上百萬開一人公司 「婉拒合資邀約」竟與算命有關

〔記者侯家瑜／台北報導〕夏和熙今年推出醞釀2年的個人保養品品牌，今出席記者會時表示因為創業前被算命老師建議不要有合夥人，加上自己上升處女座個性龜毛且有主見，所以公司大小事全都獨自掌管；而他也相當迷信，簽約、選款都會事先求神問佛，笑說菩薩就是自己的合夥人。

夏和熙。（資料照；YES!BABY提供）夏和熙。（資料照；YES!BABY提供）

獨自創業的夏和熙，表示一個人做決定確實比較簡單，遇到有人邀約合資都會先婉拒，想先自己嘗試看看，雖然過程中還是會請教身旁的專業人士、翻塔羅牌等，但其實備感孤獨。

夏和熙表示最令他感到困難的就是會計、財務部分，包括國際電匯、核對出貨單和預先報稅等，直呼：「開一間公司真難！」至於成本部分，他透露這2年光是一項產品就要砸超過百萬，一路上也花了很多冤枉錢，「光是打樣就花了2、30萬，單瓶將近1萬，因為我想做可回收且環保的材質，還有狂試成分導致皮膚爛掉去做臉的錢，這些都要自己承擔。」笑說存摺銳減中，但可以給自己點壓力也不是壞事；而比較擅長的領域就是對保養的專業知識，自信表示之前去做肌膚年齡檢測是24歲，與目前年齡相差了12歲。

在研發過程中，夏和熙不幸因爲用到一款酒精成分過高的試用，導致臉部被灼傷，掉屑、脫皮等症狀有如曬傷，近期也因壓力大而有快速掉髮狀況，就醫後靠著專業洗髮精、頭皮修護等產品做改善，平時還藉由冥想、念經和修佛等方式紓壓。

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