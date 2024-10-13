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（雷）《黑白大廚》參賽者意外撞臉台灣「女星」！網一看對比笑翻

南韓實境秀《黑白大廚》參賽者「隱藏天才」意外撞臉台灣女星。（翻攝自IG、資料照）南韓實境秀《黑白大廚》參賽者「隱藏天才」意外撞臉台灣女星。（翻攝自IG、資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕Ｎetflix韓國實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》近日開播後話題不斷，其中有一名叫「隱藏天才」的參賽者，在第一輪淘汰賽以一道「橄欖油香蒜義大利麵」，成功晉級。當網友看到隱藏天才的樣貌，意外發現他竟撞臉1台灣女星，引發關注。

隱藏天才在第一輪淘汰賽以一道「橄欖油香蒜義大利麵」成功晉級。（翻攝自IG）隱藏天才在第一輪淘汰賽以一道「橄欖油香蒜義大利麵」成功晉級。（翻攝自IG）

隱藏天才在第一關製作的橄欖油香蒜義大利麵雖看似簡單，但實際上要做的美味卻非常難，他卻能一舉攻破評審安成宰的舌頭。不過，隱藏天才雖進到團體挑戰賽，但最終卻在敗部復活戰落敗，引不少觀眾大呼可惜。

隱藏天才意外撞臉由男星趙自強扮成「水果奶奶」。（資料照）隱藏天才意外撞臉由男星趙自強扮成「水果奶奶」。（資料照）

Threads上有網友惡搞將水果奶奶P圖到《黑白大廚》的海報上。（翻攝自Threads）Threads上有網友惡搞將水果奶奶P圖到《黑白大廚》的海報上。（翻攝自Threads）

此外，Ｎetflix也在官方IG上傳了隱藏天才的照片，沒想到卻意外引發台灣網友熱議，原來隱藏天才竟意外撞臉由男星趙自強扮成的女生角色「水果奶奶」，尤其是眼鏡和眼睛的部分簡直一模一樣，Threads上有網友還惡搞將水果奶奶P圖到《黑白大廚》的海報上，引大批台灣人笑翻留言，「原來是水果奶奶！一直覺得他很像某個人但是一直想不到」、「難怪我一直覺得好眼熟」、「好好笑真的很像」。

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