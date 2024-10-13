晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃正音1年內離婚又分手！認了：再也不結婚

黃正音近日在節目中大方聊起離婚又失戀的心情。（翻攝自YT）黃正音近日在節目中大方聊起離婚又失戀的心情。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演員黃正音今年2月和企業家老公李英敦兩度鬧婚變，開轟對方外遇決定離婚，還在離婚訴訟期間，她在7月就立刻爆出新戀情，認愛小7歲的籃球選手金鐘奎，怎料，僅過2周就宣布分手。近日她登上節目大方談起離婚、戀愛的心路歷程。

黃正音（左）登上申東燁（右）主持節目。（翻攝自YT）黃正音（左）登上申東燁（右）主持節目。（翻攝自YT）

黃正音日前擔任申東燁的節目來賓，再釋出的預告片中，申東燁直接問道「我很好奇，離婚訴訟期間可以跟別人交往嗎？」黃正音豪不避諱回答，「我打電話問了律師，問說會有問題嗎？律師告訴我『沒問題』。」於是才大方談下一段戀情。

黃正音認了再也不結婚。（翻攝自YT）黃正音認了再也不結婚。（翻攝自YT）

隨後，申東燁更開玩笑地說「妳現在感覺好像已經離婚兩次了」，黃正音則堅定表示「我再也不會結婚了，單身就是自由，這才是真正的祝福。」接著申東燁再度調侃，「不過訴訟費用應該很高吧？」黃正音也幽默回應「沒錯」，對於申東燁的玩笑話態度輕鬆，似乎已經走出離婚、失戀的陰霾。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中