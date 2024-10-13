黃正音1年內離婚又分手！認了：再也不結婚

黃正音近日在節目中大方聊起離婚又失戀的心情。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演員黃正音今年2月和企業家老公李英敦兩度鬧婚變，開轟對方外遇決定離婚，還在離婚訴訟期間，她在7月就立刻爆出新戀情，認愛小7歲的籃球選手金鐘奎，怎料，僅過2周就宣布分手。近日她登上節目大方談起離婚、戀愛的心路歷程。

黃正音（左）登上申東燁（右）主持節目。（翻攝自YT）

黃正音日前擔任申東燁的節目來賓，再釋出的預告片中，申東燁直接問道「我很好奇，離婚訴訟期間可以跟別人交往嗎？」黃正音豪不避諱回答，「我打電話問了律師，問說會有問題嗎？律師告訴我『沒問題』。」於是才大方談下一段戀情。

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黃正音認了再也不結婚。（翻攝自YT）

隨後，申東燁更開玩笑地說「妳現在感覺好像已經離婚兩次了」，黃正音則堅定表示「我再也不會結婚了，單身就是自由，這才是真正的祝福。」接著申東燁再度調侃，「不過訴訟費用應該很高吧？」黃正音也幽默回應「沒錯」，對於申東燁的玩笑話態度輕鬆，似乎已經走出離婚、失戀的陰霾。

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