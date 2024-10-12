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張友驊辭世！生前握筆記本「藏國軍黑幕」 爆遭軍方跟蹤

張友驊（圖）被戴立綱爆料持有「紅色筆記本」因此遭軍方跟蹤。（本報資料照）張友驊（圖）被戴立綱爆料持有「紅色筆記本」因此遭軍方跟蹤。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾經以一句「這件事全世界只有三個人知道」聞名的資深媒體人、電視名嘴張友驊，在山陀兒颱風襲台期間外出散步，不慎在花圃跌倒重創頭部，緊急送醫搶救8天仍撒手人寰，享壽69歲。其實，氣象主播戴立綱4日曾脫口爆張友驊生前握有「紅色筆記本」，記錄著滿滿的國軍黑幕，甚至還因此遭軍方派人跟蹤。

張友驊3日跌倒重創頭部後緊急送醫搶救，媒體人陳琴富昨（11日）晚間對外證實噩耗透露：「送友驊，兄弟走好。」證實張友驊不治消息。事實上，張友驊為台灣第一代名嘴之一，更是政論節目《新聞龍捲風》的戰友，主持人戴立綱4日更發文回憶，「當年新聞龍捲風，洪仲丘案件，揭發軍方黑幕，友驊哥他有秘密管道來源，因為每天軍方都會有人爆料，他那本紅色筆記本，記錄滿滿的採訪資料。」

相關新聞：張友驊曾因揭弊遭人埋伏7小時 持刀抵邀恐嚇過程全曝光

戴立綱繼續透露，張友驊白天時和軍方人士接頭，晚上《新聞龍捲風》裡就把黑幕真實呈現出來，到後來連軍方都派人要跟蹤張友驊，「他每次離開電視台，都從不同的門離開，因為怕被跟蹤。他自己不開車，都坐捷運、公車、計程車，所以軍方人士跟蹤他變得更困難。我和友驊哥聊到洪仲丘案，他說：有人下來，就會有人上去，所以爆料者，會源源不斷。因為有人想往上爬。」

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