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娛樂 最新消息

安心亞遭毒舌陷焦慮 肖想開腦變聰明...慘被虧「去開光」

〔記者李紹綾／台北報導〕温昇豪首度擔任戲劇監製，今（12日）率張榕容、安心亞、洪暐哲出席醫療劇《整形過後》開鏡記者會，張榕容劇中飾演醫美外科醫生，她招認自己有過容貌焦慮，那陣子變得很不開心，「之前過敏很嚴重，心情很差，覺得身體、心情都不好。」後來讓自己想開一點，努力看見自己好的地方，「一直看差的地方，就會越來越差，對喜歡的事會提不起幹勁。」

《整形過後》開鏡，洪暐哲（左起）、張榕容、安心亞、溫昇豪。（記者胡舜翔攝）《整形過後》開鏡，洪暐哲（左起）、張榕容、安心亞、溫昇豪。（記者胡舜翔攝）

張榕容坦言，隨著年紀的增長，膠原蛋白漸漸流失，不太滿意自己的眼袋，尤其身為演員，得要藉由外力提升自信，她打過醫美音波，認為是讓狀態更好的方法，但又希望臉上的每一個表情都能被觀眾讀到，「追尋美麗，讓自己看鏡子更開心，本來就是一件很正常的事。我很喜歡演戲，會投入劇本裡，我那時候就覺得自己很好看，應該要從其他地方找尋自己。」温昇豪也贊同，他認為女明星重點是質，「演員應該不是美跟帥，一定要有缺陷美，演員的可塑性在於不完美，如果每個人都太完美，像希臘的雕像，在螢幕上是不好看。」

張榕容角色為温昇豪的大學學妹，是無所不能的才女。（記者胡舜翔攝）張榕容角色為温昇豪的大學學妹，是無所不能的才女。（記者胡舜翔攝）

張榕容角色為温昇豪的大學學妹，在劇中幾乎是無所不能的才女，她為此勤做功課，「我要上手術課、鋼琴課、羽球課、柔道課、韓文課，還要說英文跟醫療專有名詞。難怪我最近做夢一直夢到要考大學，就是《整形過後》害我的！」

《整形過後》是温昇豪首度飾演整形外科醫並首次擔任監製的作品。（記者胡舜翔攝）《整形過後》是温昇豪首度飾演整形外科醫並首次擔任監製的作品。（記者胡舜翔攝）

温昇豪除了首度飾演整形外科醫生，這也是他首次擔任監製的作品，他談及這份跨界的勇氣已埋藏在心中8年，如今終於成真，坦言4年來籌拍遇很多波折，最終找來最有收視保證的職人劇導演林立書，與金鐘入圍10項製作人徐志怡組成強大團隊陣容，讓他在拍攝上更安心，也坦言製作費高達近億，自掏腰包就有8位數。確認開拍後，選角交給專業團隊，女主角由已有合作默契的張榕容與安心亞擔綱，「張榕容是對角色很有想法的人，她經常到半夜還在跟我討論角色；安心亞上一部合作時就跟我說想要再一起拍戲，不論角色大小，讓我非常感動。」

安心亞表示，2年前體態肉肉的，一度有容貌焦慮，被網友毒舌時也會焦慮，會靠吃東西舒緩壓力，現在找到新的紓壓方式，「就是不吃東西，覺得自己很漂亮就不會在意。」但她現在重拾自信，對於自己的臉蛋，她不斷說：「OK，完美，真的很漂亮耶！」她的身高172公分、體重52公斤，希望能開腦讓自己聰明一點，温昇豪聽到笑虧：「妳去開光好了。」

安心亞坦言一度有容貌焦慮，會靠吃東西舒緩壓力。（記者胡舜翔攝）安心亞坦言一度有容貌焦慮，會靠吃東西舒緩壓力。（記者胡舜翔攝）

安心亞劇中是温昇豪的紅粉知己，張榕容則跟他有段不為人知的過往，但自己身邊有小鮮肉洪暐哲。洪暐哲有張無辜可愛的小狗臉，嘴甜說：「第一天看到姐姐（張榕容）不敢說話，後來成功加到她的聯繫方式，我現在是她的唯一。」安心亞心有不甘，流露出對洪有興趣的表情。

安心亞去年才跟温昇豪搭檔演夫妻，這回劇中角色也是「賢內助」，她演出資深護理師兼業務總監，是温昇豪在劇中的最強後援，雖然不是演醫生，但劇中經常出入手術室，也擔任温昇豪「專屬刷手」，因此也看了很多手術相關影片，劇組安排她參與護理師醫療方面的實習。

安心亞坦言一度有容貌焦慮，會靠吃東西舒緩壓力。（記者胡舜翔攝）安心亞坦言一度有容貌焦慮，會靠吃東西舒緩壓力。（記者胡舜翔攝）

「怪物新人」洪暐哲劇中是張榕容最佳小助手，和影后有大量對手戲，他表示第一次看到對方覺得氣場很強，「我超緊張，也不敢說話，但姐姐很貼心主動找我聊天，也說我真的好可愛，讓我瞬間覺得沒有那麼緊張了。而且姐姐超貼心，比如我們手術課分開上，但姐姐會很熱心把筆記分享給我，很謝謝姐姐一直照顧我。」張榕容特別感謝洪暐哲私下教韓文，洪暐哲也在現場秀一段韓文自我介紹，安心亞聽完之後立刻大喊：「太可愛了吧！」想立刻爭取和洪暐哲的對戲機會，讓洪暐哲瞬間「耳朵發紅」，不過他趕緊對劇中「姐姐」張榕容表達忠誠：「榕容姐現在是我的唯一。」安心亞故意用電眼注視著他、逗他說：「沒事啦！還有兩個月！」

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