温昇豪舌燦蓮花大秀金手指 掏千萬當監製「最後的衝刺」

洪暐哲（左起）、張榕容、安心亞、温昇豪。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕温昇豪3年前籌拍醫療劇《整外春秋》，歷經停拍、換角風波，損失約1500萬，他今（12日）率張榕容、安心亞、洪暐哲出席開鏡記者會，宣布正名為《整形過後》，他感慨說：「緣分到了，滿感動的，這趟旅程像跑馬拉松，接下來的2個月拍攝，對我來說是最後的衝刺，也有喘口氣的感覺。」

温昇豪。（記者胡舜翔攝）

温昇豪和伊林娛樂合作超過10年，日前傳出在高爾夫球友李銘順牽線下，跳槽敵對的凱渥集團，他否認跳槽，「沒什麼事，兩家公司都是大公司，都希望產業變好。」表示自己目前和伊林娛為無合約狀態，他和凱渥老闆吳鋒是「兄弟會」成員，3年前成立製作公司就獲投資，當時也有告知伊林娛樂，笑說兄弟會的成員都是企業家，「我是裡面最窮的，他們願意給我這個機會加入，我很開心，他們都是各方領域的翹楚。」

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温昇豪坦言，歷經停拍遇人生低潮，「我要對所有演員、主創負責，還要按照合約賠錢，都過了。」他透露《整形過後》10集的製作費超過9千萬，還自掏腰包8位數，「從我的戶頭轉進去，我也是投資方，不能叫別人投資，自己都不投資，不可能覺得可以的項目，自己卻不參與，除了工作上的參與，金錢上的參與也是一種表示，這是合理的投資行為。」張榕容得知製作費近億，立刻問：「可以幫我加片酬嗎？」

温昇豪。（記者胡舜翔攝）

温昇豪表示，確認開拍後，選角交給專業團隊，女主角由已有合作默契的張榕容與安心亞擔綱，「張榕容是對角色很有想法的人，她經常到半夜還在跟我討論角色；安心亞上一部合作時就跟我說想要再一起拍戲，不論角色大小，讓我非常感動。」

温昇豪拍照及訪問中，手指十分有戲，靈活程度令人聯想到有「金手指」之稱的日本男優加藤鷹，他當場露出謎之笑容，透露角色為醫美外科醫生，事前除了找醫生上課、觀摩手術，自豪為戲學習薩克斯風，「所以手要很靈活，手指高明，手指又厲害，舌頭要靈活。」

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