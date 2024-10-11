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娛樂 電影

高宇蓁脫了！大膽扮台灣茶室女「背部一路裸到翹臀」

高宇蓁在《鳳姐》展現多種造型樣貌，最初以樸素鄉下女孩亮相令人印象深刻。（后花園影像製作提供）高宇蓁在《鳳姐》展現多種造型樣貌，最初以樸素鄉下女孩亮相令人印象深刻。（后花園影像製作提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《鳳姐》今（11日）公布前導預告，高宇蓁突破自我，為了飾演茶室工作者一角更是完全豁出去，不但背部全裸上陣，奉獻多場情慾戲，就連打戲也不靠替身，打到鼻子腫起來。片中她展現大量戲服，有的性感貼身，有的華麗古典，她必須維持完美體態，於是在開拍前3個月，除了勤上舞蹈、動作課，甚至幾乎每天只吃一餐。

高宇蓁《鳳姐》背部全裸上陣，為維持好身材長達三個月每天只吃一餐。（后花園影像製作提供）高宇蓁《鳳姐》背部全裸上陣，為維持好身材長達三個月每天只吃一餐。（后花園影像製作提供）

《鳳姐》由新銳導演邱新達執導，寫實地描繪台灣茶室女子生活，揭露早期雛妓及人口販賣的真實故事。高宇蓁坦言此次非常具有挑戰性。關於裸露尺度，光是先前亮相的國際版海報就令人眼睛一亮，她大膽背部全裸，甚至翹臀都唯美入鏡。她在片中還有多場動作打鬥戲，「我在開拍前三、四個月就開始進行前期準備，我上了動作表演課，甚至還參加了一些舞蹈課程。」

《鳳姐》國際版海報。（后花園提供）《鳳姐》國際版海報。（后花園提供）

即使積極訓練，但拍攝過程難免有意外，她憶及其中一場被客人打的戲，「我不停被打到，可是還是得保持表演的狀態，最慘的是，有一次對方不小心用頭撞到我的鼻梁，當下我真心覺得鼻子可能斷了，真的超級痛！鼻子馬上就腫起來了。」所幸事後趕緊冰敷才沒有大礙。

電影讓她展現多種造型樣貌，有日式和服、也有復古碎花洋裝、性感小禮服，以及貼身絲質內衣，她透露：「這個角色需要穿著很多貼身的衣服，所以我前期在飲食管理上也格外嚴格，幾乎每天只能吃一餐，都盡量避免油膩的食物。我非常擔心自己無法呈現角色的狀態，所以在開拍前反而比拍攝時更緊張。」

高宇蓁在《鳳姐》中懷抱歌星夢，人生際遇卻不如所想。（后花園影像製作提供）高宇蓁在《鳳姐》中懷抱歌星夢，人生際遇卻不如所想。（后花園影像製作提供）

談及此次最大挑戰，高宇蓁表示：「阿鳳這個角色是一名性工作者，需要和不同的異性互動，不僅僅是身體上的接觸，還要適應不同異性的狀態。以往的角色通常有較固定的對手演員，能夠培養默契。但這次需要快速適應和轉換，每個場景只能利用短暫的時間與對手演員進行預演，都要克服心理上的障礙，這對我來說是一個不小的挑戰。」

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