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娛樂 電影

香港快毀了只能靠華仔！剛解決劫機犯再救末日危機

〔記者許世穎／綜合報導〕香港影史首部天價輻射災難鉅製《焚城》由影帝「華仔」劉德華監製主演，並聯手莫文蔚、鄭則仕、王菀之、王丹妮等人一同演出。華仔才剛在上映中的《危機航線》對抗劫機犯，這回則要阻止輻射外洩引發的末日浩劫。

劉德華在《焚城》阻止輻射外洩引發的末日浩劫。（華映提供）劉德華在《焚城》阻止輻射外洩引發的末日浩劫。（華映提供）

該片聚焦在一場意外引發的輻射外洩，強度足以讓繁華的香港一夕淪為廢虛，面臨生態浩劫，香港聞名的地標天壇大佛、中環香港匯豐總行大廈、尖沙咀鐘樓等都將陷入污染中，人民也會陷入生存絕境，有如末日來臨的寓言。

台灣近年也因為核能而探討輻射議題，地理位置更與香港十分接近，一旦香港出現輻射危機，台灣也會如臨大敵，如果海報上所寫「如果，輻射擴散全港，這個是香港和我們的未來」，電影的災難主題對台灣民眾而言，也會有深刻感受。

莫文蔚在《焚城》飾演代理特首。（華映提供）莫文蔚在《焚城》飾演代理特首。（華映提供）

監製江志強透露拍攝初衷，是受到一則關於關於「有毒洋垃圾轉運」的真實報導啟發。報導指出一些發達國家將有毒電子垃圾轉運至香港，香港已淪為全球電子垃圾中繼轉運站。而這些廢料中藏有害物質，正會對環境和居民生命造成嚴重危害。他希望透過這場由回收場中的高強度放射物「銫 137」引發的輻射災難，讓背後那些存在於現實中的種種危機，獲得觀眾更多的關注。

電影描述一場意外引發輻射洩漏，全港命運危在旦夕，為應付這場毀滅性災難，劉德華飾演的專家范偉立加入由莫文蔚飾演的代理特首Cecilia主持的緊急危機應變小組。香港700多萬人的家園可能隨時毀於一旦，消防隊臨危受命深入輻射區，拼死阻止輻射擴散全港。

這也是華仔和莫文蔚繼《童夢奇緣》後，相隔19年再次合作，兩人在電影中意見分歧，站在對立面，不時針鋒相對，你來我往的演出，讓莫文蔚直呼：「演得很過癮。」《焚城》將於11月8日上映。

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