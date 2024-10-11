淡出11年！李濤夫妻「節目接續停播」 露面揭離開媒體圈心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕 李濤過去曾主持《2100全民開講》，是新聞訪談節目鼻祖，不過卻在2013年突然畫下休止符，連帶妻子李豔秋主持的《新聞夜總會》節目，也在隔天宣布停播。直到11年後，李濤終於在李四端主持的「大雲時堂」節目中，以「2100全民開講」節目主持人的身分向觀眾道別，同時李豔秋也娓娓道出二人當年離開媒體圈的真正原因。

李艷秋（左）、李濤（右）登上李四端節目。（大雲時堂提供）

二位曾經撼動新聞圈的重量級主持人，一夕之間離開媒體，甚至沒有對觀眾做任何的說明，直到11年後，李濤終於在李四端主持的「大雲時堂」節目中，以「2100全民開講」節目主持人的身分向觀眾道別，同時李豔秋也娓娓道出二人當年離開媒體圈的真正原因。

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李濤提到當年匆促離開「2100全民開講」節目，沒機會向觀眾告別，11年後終於有機會在電視上補足當年遺憾，當熟悉的節目名稱從李濤口中喊出，充滿回憶殺。

李四端還提到當年還是小記者的時候，李濤已是新聞大哥，在警察局採訪犯罪新聞時，李濤竟然身穿一身燈芯絨西裝出現，李豔秋加碼其實是更昂貴的絲絨西裝。李濤還自爆曾穿著這身燈芯絨西裝上緝私艦採訪，艦長好意擔心濤哥身體不適，請去艙內休息，但李濤卻豪氣地說：「哪裡有危險，李濤就在哪裡」，結果醒來時已經吐了一地躺在艦長室裡。

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