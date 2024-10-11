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娛樂 電視

（專訪）巫建和「輕鬆一下」陷歧視同志爭議 認了：網友反應滿好的

〔記者蕭方綺／專訪〕巫建和今年以影集《愛愛內含光》同志角色入圍金鐘迷你劇男配角獎，加上影集《今夜一起為愛鼓掌》也演出男同志，他日前在社群平台po出和女演員劇照以及女性友人的合照，表示「拜託一下，我也是有演跟異性談戀愛過的好嗎」，卻意外陷入歧視同志的爭議，他受訪時解釋是自己用字遣詞沒注意到，未來會更謹慎。

巫建和。（記者胡舜翔攝）巫建和。（記者胡舜翔攝）

他說一開始發文並沒有想太多，只是剛好接連兩齣在宣傳的戲都是同志角色，所以想「輕鬆一下」，沒想到發完該篇文章當晚，經紀人趕緊傳連結給他，告知他「話題發燒了」，他說：「每個人對於敏感話題都有自己表達的方式，我覺得網友的反應也滿好的，讓我知道有人會在意這樣的說話方式。」

巫建和（右）、林哲熹在《愛愛內含光》中，在奶奶靈堂前有激情戲，讓人看了臉紅心跳。（Netflix提供）巫建和（右）、林哲熹在《愛愛內含光》中，在奶奶靈堂前有激情戲，讓人看了臉紅心跳。（Netflix提供）

巫建和在《愛愛內含光》中滿口髒話又嚼檳榔的台客同志角色相當鮮明，劇中他和林哲熹在菜市場與奶奶靈堂前的兩場激情戲讓人印象深刻，但對他來說，情慾戲只是「動作戲」，最難的反而是角色形塑的部分。

巫建和。（記者胡舜翔攝）巫建和。（記者胡舜翔攝）

巫建和。（記者胡舜翔攝）巫建和。（記者胡舜翔攝）

因他真實個性其實沒什麼情緒波動，受訪時彷彿老僧入定般坐在位置上，角色卻得要時時保持在高昂情緒，私下是標準「I型人」的他回想起來苦笑說：「感覺把一輩子髒話、憤怒情緒一口氣都用完，還吃了一輩子的檳榔，經常處於很High的狀態，每天收工都好累喔！」

他也提到拍戲時印象最深的是奶奶靈堂前的戲，他和林哲熹除了脫衣服，還要不停變換體位，觀眾看到的那場約莫10秒鐘、僅一顆鏡頭的戲，他們拍了四、五個小時，「要從左邊『做

』到右邊，還要變換姿勢，有些動作需要工作人員幫忙把人抬起來或是抬腳。」2人拍完後都肌肉酸痛了許多天。

他有9成戲份都是和林哲熹搭檔演出，兩人的演出相輔相成，可惜今年林哲熹卻無緣金鐘，巫建和真誠表示：「演員是互相的，我入圍有一半都是因為他的功勞。」認為只要持續演戲，總有一天能獲得肯定。

此外，他拍完《愛愛》後有了個意外收穫，就是熱情粉絲增加，不同於以往文青粉絲只會上前小小聲地說「很喜歡你的戲」，現在多了許多合照的粉絲，甚至在大港開唱當DJ時，被蜂擁而上要求合照的粉絲包圍到寸步難行，讓他險些招架不住。

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