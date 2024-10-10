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中原大學老師神顏值曝光！4萬人暴動：根本吳尊2.0

中原大學英文老師因帥到像明星引起話題。（翻攝自Threads）中原大學英文老師因帥到像明星引起話題。（翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中原大學一名英文老師因長相斯文帥氣、身材健碩，被許多學生形容「吳尊2.0」、「帥到像明星」，更有學生拍下老師授課時的英姿，並發文表示自己在中原大學就讀2年多，第一次看到如此帥氣的老師，更忍不住替老師徵女友引起熱議。

女同學在Threads發文直喊：「怎麼有老師那麼帥，身材還這麼好，真的帥到像明星，太誇張了！在中原待2年多了，第一次看到那麼帥的老師，在這幫他徵女友。」女同學也透露，該節課為英文課，同時也是一名健身教練，為了避免外界誤會更強調：「老師喜歡女生！」

女同學的貼文吸引逾4萬人按讚朝聖，更讓許多網友都紛紛驚嘆：「根本吳尊2.0」、「長相有點吳建豪的感覺」、「有炎亞綸的fu」、「我要重讀大學，請問這是什麼科系，我願意重讀四年」、「這堂課我會全勤」、「當初我的老師如果是他，英文程度一定大大提升」、「這堂課絕對爆滿」、「我想上課了老師」。

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