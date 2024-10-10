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娛樂 音樂

徐新洋首開嗓錄單曲「效率不輸徐乃麟」！遭俄羅斯辣妻調教發音

徐新洋首次進錄音室錄製公益單曲。（艾迪昇傳播提供）徐新洋首次進錄音室錄製公益單曲。（艾迪昇傳播提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕徐新洋受歌手老婆宋蕊安吃素6年影響，對生命有更深層的體悟，為響應「世界動物日」，他首度受邀錄製公益單曲《The Forgotten》，整首歌以英文演唱，徐新洋笑稱在家練唱有破音，還被宋蕊安糾正錯誤發音。

徐新洋提到原本在家中練唱有破音，被宋蕊安糾正錯誤發音，直說他一昧猛用喉嚨會傷聲帶，隨後示範如何以丹田發音兼開嗓，有老婆傳授方法，他進錄音室配唱，果然2小時就結束，自豪效率不輸老爸徐乃麟。

徐新洋常帶著愛犬Peanut參加寵物聚會活動。（艾迪昇傳播提供）徐新洋常帶著愛犬Peanut參加寵物聚會活動。（艾迪昇傳播提供）

徐新洋從小接觸音樂、彈奏鋼琴，大學曾加入合唱團，他第一時間和老婆與毛小孩Peanut分享作品，歌聲引起愛犬Peanut共鳴，跟著音樂一起嚎叫，而宋蕊安則覺得不太像他的聲音，原因竟是「很有感情」，讓徐新洋不知做何反應。

這次他用歌聲參與公益，期待讓更多人關注「世界動物日」議題，徐新洋透露這是他一直想做的事，儘管他的作品可能被大爆炸的資訊淹沒，但他認為就算只有一點點人接受到他的善意，也都是一件美好的事情。他也趁這次機會，推薦自己的歌喉，直說：「歡迎大家找我合唱。」

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