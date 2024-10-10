民謠人夫竟成第三者！吳志寧真實心聲曝光

前排左起：大霈、黃玠、吳志寧。（北流提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕北流下半年展開全新系列週末活動，「詩詞之間」首場邀請「民謠人夫」吳志寧及「創作才子」黃玠擔任來賓，並由大霈擔任主持人，讓大家品嚐輕食和茶品享受浪漫詩詞創作的幕後故事。」馬念先則擔任「汪汪ON AIR」主持，讓大家在假日帶著寵物出門散散步。

吳志寧與黃玠認識超過20年，從大學一年級就是室友，之後還一起組929樂團，彼此默契不在話下。同為創作者的他們，在寫歌上也有著不同觀點，吳志寧認為悲傷的歌比較容易引起共感，但黃玠認為難過的情緒很雷同，不像開心比較好發揮。

請繼續往下閱讀...

兩人的交集幾度讓大霈笑說「關係匪淺」，黃玠新專輯中與吳志寧合唱的〈西瓜甜不甜〉，讓他們回憶起當時吳志寧要搬回彰化生活，黃玠寫下紙條「以後有空要常回來找我玩」，因此這首合作曲，也被笑虧有如情歌對唱般曖昧，根本是「定情曲」，黃玠的另一首歌〈海邊情歌〉則是寫給他另一半的情歌，歌詞洋溢粉紅泡泡，卻是吳志寧跟黃玠的首次合唱，吳志寧自嘲有如「第三者」表示：「好像有種介入別人關係的感覺！」

「汪汪ON AIR」則由馬念先擔任主持，馬念先分享自己的太太開了一間寵物選品店，自家的狗兒子「馬露」也擔任「狗醫師」，會到養老院、小學等療癒大家，因此希望有機會能舉辦狗狗之間的交流活動，不僅邀請觀眾都能帶著自己的狗狗到現場交友，活動更有寵物溝通師及醫學博士為大家解惑。

首場活動邀請到吳霏與他今年6歲的科基犬「Bobe」，吳霏預告年底將推出新EP，雖忙著工作，卻每天都會撥空抽時間陪伴寵物，「Bobe是很貼心的狗，有時候工作很累的時候，我會跟Bobe撒嬌，牠會很近的鼻子湊近我的臉，很像在安撫我。」

當天現場也請寵物溝通師協助與毛孩對話，吳霏抓緊機會詢問，狗狗平常是怎麼看他的呢？沒想到原來Bobe平常常待在吳霏的身邊，竟然是因爲想要「安撫」他，讓吳霏意外又感動。當溝通師感應到馬念先的「馬露」的想法時，腦中的畫面也充滿了一些老人家或是行動不便者的畫面，顯示馬露也總用牠的療癒及穩定撫慰了不少人的心靈。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法