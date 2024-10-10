化聲《荒野機器人》3個月不能正常說話！露琵塔自爆看泰勒絲開唱超安靜

露琵塔尼詠歐為《荒野機器人》的「羅茲」獻聲。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕夢工廠最新感人動畫力作《荒野機器人》找來奧斯卡得主露琵塔尼詠歐為片中為機器人「羅茲」獻聲，她先前上節目受訪時透露，因為羅茲一開始還是剛出廠狀態，聲音既積極又高亢，讓她配到喉嚨受傷長息肉，不僅差點要做手術，還整整3個月不能正常說話。

露琵塔尼詠歐為《荒野機器人》的「羅茲」獻聲，為了用聲音詮釋一開始剛出廠狀態，讓她配到喉嚨受傷。（UIP提供）

片中露琵塔配音的羅茲因意外墜落荒島，肩負起照顧雛雁「亮亮」的責任，並和荒島上眾多動物學會和平共存。電影催淚又動人，首映後獲讚「以先進的科技外表，內心卻跳動著人性的脈搏」，更被譽為年度最佳影片之一。

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露琵塔尼詠歐為《荒野機器人》配音的「羅茲」，肩負起照顧雛雁「亮亮」的責任。（UIP提供）

提到羅茲因為角色變化，聲音也有不同階段的呈現，露琵塔說一開始用很高的音調的聲音持續說話，到了後段又回復一開始的聲音，導致她嗓子受傷「醫生要我好好休息嗓子，我3個月沒怎麼說話。」尤其她為《荒野機器人》配音時，還在拍完不太需要說話的《噤界：入侵日》之後，讓她笑說很虧。

露琵塔尼詠歐分享為《荒野機器人》配音趣事。（UIP提供）

露琵塔透露自己差點因此需要動手術，幸好醫生說只要好好注意、多休息、少說話，就算說話也只能用一種安靜平穩小聲的「室內嗓音」說話，「因為小聲講話的傷害跟大喊是一樣的」，她自嘲「所以我就以『那就閉嘴吧』的方式恢復了嗓子。」

她說復原期間還看了包括泰勒絲、碧昂絲等巨星的演唱會，但只能像個「禪師」一樣淡定地坐著，不能開口哼唱，哀怨表示「我甚至不能對嘴，或在腦子裡跟著唱！」《荒野機器人》已於今天在台上映。

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