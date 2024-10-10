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嘲資源班遭炎上！7寶媽關臉書轉戰「中國社群」 網酸：混不下去

七寶媽轉戰經營中國社群。（翻攝自小紅書）七寶媽轉戰經營中國社群。（翻攝自小紅書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「林叨囝仔」7寶媽Sydney日前因在直播訕笑資源班，遭到網友抨擊，合作廠商也紛紛跳出來切割，儘管出面道歉仍止不住大眾怒火，並將社群關閉。目前轉戰中國社群小紅書，分享居家瑜伽，讓不少網友狠酸：「在台灣混不下去了。」

相關新聞：7寶媽認賠！13家廠商急切割 4月團購訂單「全取消、退款」

有眼尖網友發現7寶媽在今年4月訕笑資源班學生後，疑似受不了輿論轟炸，直接關閉臉書粉專，轉戰中國社群小紅書，以《雪梨＿Sydney》重新出發。只見他個人資訊上皆是簡體字，並標註自己「35歲、台灣KHH、運動博主」。

七寶媽小紅書個人簡介都是簡體字。（翻攝自小紅書）七寶媽小紅書個人簡介都是簡體字。（翻攝自小紅書）

事實上，7寶媽當時因直播訕笑資源班，瞬間登上各家新聞版面，不只如此，就連合作廠商也紛紛跳出來切割，累積13間品牌、廠商切割表態不再合作。如今再度以小紅書重新出發，也遭到網友狠酸：在台灣混不下去了」、「真的很有臉皮欸」、「傻眼，就是不死心」。

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