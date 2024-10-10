昔日「反攻大陸」變成落地生根！王偉忠憶眷村「是珍貴資產」

〔記者許世穎／台北報導〕由黃玉珊、陳堯興執導的紀錄電影《念念眷村—文學裡的眷村故事》，昨晚（9日）舉辦首映會，包括名製作人王偉忠、導演朱延平、張作驥，以及國家影視聽文化中心董事長褚明仁等人均出席力挺。

《念念眷村》首映，謝小韞（左起）、林靖傑、王偉忠、朱延平、張作驥、童子賢、黃玉珊、褚明仁、陳堯興開心合影推薦。（海鵬提供）

該片以情感充沛的文學視角，重新回顧、解讀外省族群70多年以來，寄託於簡陋眷村的顛沛流離命運。「眷村達人」王偉忠出生於嘉義建國二村，被眷村生活影響一輩子，他深信自己若有點成就，和眷村出身的背景絕對有著密切的關係。

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王偉忠形容眷村雖小，卻是個大江南北文化的大熔爐，眷村代表的是中華民族近代史最重大的一次遷移，許多人攜家帶眷的來到台灣，從「反攻大陸」到落地生根，眷村文化不僅豐富了台灣的文化，更是台灣極珍貴的一塊資產。此刻全台有近千個眷村陸續在拆遷，他為留下珍貴紀錄，也為自己成長的「建國二村」拍攝了一部紀錄片。

曾執導電影《異域》的朱延平則並非來自眷村。但他卻和眷村孩子們的感情最好，一起烤香腸、打群架，友誼非常穩固。《念念眷村》勾起他許多回憶；而從小在嘉義長大的導演張作驥，當兵時就負責眷村的業務，眷村長輩們最愛跟他談天說地，讓他從南腔北調中、挖掘許多大時代的感人生命故事。《念念眷村》已在台上映。

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