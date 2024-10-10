希臘蜜月撞期小巨蛋演出！麋先生霸氣拿出誠意解決

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲樂團麋先生前陣子在台北小巨蛋完成首場「馬戲團運動CircUs」世界巡迴演唱會，開心宣布12月28日將帶著這套新巡演飛往馬來西亞吉隆坡開唱，最近團員並未鬆懈，繼續為演唱會準備，僅有貝斯手以諾例外，帶著愛妻飛往希臘補度蜜月。

麋先生年底要飛往馬來西亞舉辦演唱會。（相信音樂提供）

以諾獲得其他團員准假，和老婆去希臘甜蜜度蜜月，主要是麋先生工作繁忙，結婚一年多的以諾一直沒有機會和老婆去度蜜月，而以諾和老婆的蜜月之旅早在去年就已開始規劃，沒想到訂好機票後，才發現日期與麋先生9月在小巨蛋的演唱會撞期，當得知以諾為了演唱會改機票延後度蜜月，團員霸氣表示：「改機票的錢我們出！」

請繼續往下閱讀...

以諾談到：「我們的工作行程真的很滿，很久沒有好好放假，近期更全力集中在準備演唱會，幸好老婆可以體諒，這次補度蜜月也算是演唱會結束後送給自己跟老婆的禮物。」其他團員笑說：「以諾放假回來要趕快跟上我們的工作進度。」

麋先生貝斯手以諾（左）和老婆到希臘補度蜜月。（相信音樂提供）

台北小巨蛋首唱的點點滴滴回憶，至今仍讓團員回味，當時吉他手喆安在舞台上向媽媽坦承小時候自己經常謊稱去補習班上課，其實是跑去練團，演出結束後媽媽打電話跟他說：「原來你之前都在騙我！但沒關係，我看完演唱會真的以你為榮。」這段話讓喆安相當感動。

12月28日麋先生將在吉隆坡ZEPP KUALA LUMPUR開唱，門票10月16日中午12點開賣。另外明年3月1日麋先生將首度在高雄巨蛋舉辦演唱會，門票10月20日中午12點在拓元售票系統開賣。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法