《黑白大廚》「亞軍」李愛德華曾拒上節目！吐內幕：韓國人很誠實

李愛德華參與韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》打響知名度。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》第二名李愛德華雖然敗給「拿坡里美味黑手黨」（權聖晙），不過謙虛態度，讓粉絲數急速上漲；他談及自美返韓參賽的過程，直言節目沒有人為操縱，大讚「韓國人很誠實」。

現年52歲的李愛德華坦言，過去多次拒絕《黑白大廚》的邀請，「我以為這是為有活力的年輕人準備的節目，不過為了尋找自己的根（為長期在美國生活的韓裔名廚），決定參賽，同時也想認識看看韓國的廚師。」

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對於節目拍攝時的困難，李愛德華必須往返美國和韓國，有時候一飛就飛了將近20小時，到了韓國後還得開車，因此體力上面臨考驗。

李愛德華曾拿下《料理鐵人》冠軍。（Netflix提供）

曾拿下《料理鐵人》冠軍的李愛德華，參加過各種烹飪比賽，他說，「從沒見過這麼有規模的賽制，沒有任何操縱，也不能把手機帶進節目錄製現場。」

李愛德華在「無限料理地獄」環節上，端出一道道美味豆腐料理，他的名言是：「在我的烹飪生涯中，永遠不會做同樣的菜餚，我會嘗試新的事物。」笑稱評審安成宰太嚴格，不過很開心能透過節目尋找自己的身分。

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