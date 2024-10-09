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娛樂 電影

邵曉鈴車禍後罕見公開現身！30年來「首合體胡志強」做這件事

邵曉鈴（左）出門為看《念念眷村》，胡志強妙喻自己是「政治出家人」。（海鵬提供）邵曉鈴（左）出門為看《念念眷村》，胡志強妙喻自己是「政治出家人」。（海鵬提供）

〔記者許世穎／台北報導〕前台中市長胡志強昨晚（8日）與妻子邵曉鈴連袂出席欣賞電影紀錄片《念念眷村—文學裡的眷村故事》台中場首映。胡志強精神奕奕表示，這是他們夫妻倆距今30多年來首次一起看電影，上次恐怕得追溯在英國的時候了，難得看電影的他，回顧當新聞局長時看過印象最深刻的作品就屬李安的《推手》與《喜宴》。

退休後的胡志強不改幽默地說，現在為補償家人，他都專職在家陪太太及孫子，卻意外表現優秀，很受大家歡迎。他更打趣說，由於邵曉鈴車禍後甚少出席公開活動，生活也很簡單，在家全心修佛，使他在退休後，也成了政治上的「出家人」。

胡志強的父親從前是裝甲部隊軍官，他從小就生長在模範街的軍眷村，非常了解眷村人的生活與情感，除讚美「眷村的日子那麼美好」，還自嘲「我住在眷村裡的時候頭髮就很多」，更說，世界在變，「唯一不變的是記憶」。《念念眷村》將於10月10日國慶日在台上映。

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