許光漢新作宣布了！張艾嘉監製《他年她日》搭檔港星袁澧林

許光漢將主演電影《他年她日》，與袁澧林合作。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕許光漢目前正入伍服兵役中，不過他的作品卻絲毫沒有停下腳步，今天（9日）片商宣布，他將主演由張艾嘉監製的電影《他年她日》，與港星袁澧林領銜主演，預計將於2025年上映，是許光漢第一部奇幻愛情電影，片中他將與袁澧林共譜一段跨越時區及宿命交織而成的奇幻愛戀。

許光漢、袁澧林主演《他年她日》電影概念海報。（甲上娛樂提供）

由資深監製張艾嘉攜手新銳導演龔兆平打造的奇幻愛情鉅作《他年她日》，日前加入2024釜山影展亞洲內容暨電影市場展（ACFM）的行列，在國際影壇首度亮相，並強勢登上國際權威電影雜誌《Screen Daily》封面搶先全球宣傳。全球版權銷售片商甲上娛樂今首度公開電影概念海報，海報由文念中親自操刀，呈現奇幻世界觀，讓粉絲們爭相敲碗更多精采畫面曝光。

請繼續往下閱讀...

《他年她日》男主角許光漢。（甲上娛樂提供）

《他年她日》監製張艾嘉。（甲上娛樂提供）

《他年她日》女主角袁澧林。（甲上娛樂提供）

該片不僅由剛摘下多倫多國際影展「榮譽提及獎」殊榮並再度問鼎金馬影后的張艾嘉傾力監製，電影更力邀以《金手指》、《無雙》奪香港金像獎最佳服裝造型設計獎的資深美術指導文念中擔任製作及藝術總監；另外曾參與《竊聽風雲》系列、《無雙》等多部高評價賣座片的新銳導演龔兆平首度執導，幕後集結夢幻金獎製作團隊操刀，搭配超人氣CP許光漢及袁澧林主演，成為本屆釜山市場展超吸睛話題焦點。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法