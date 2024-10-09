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娛樂 音樂

矽谷工程師捨棄500萬年薪！回台灣3年突開砲：看了就想吐

〔記者陽昕翰／台北報導〕電音製作人「DAPUN」大胖捨棄矽谷工程師的500萬年薪，回台灣耕耘音樂夢3年，他曾與宇宙人方Q、曹雅雯、壞特等音樂人合作，無奈卻不被「流量之神」眷顧，忍不住寫歌開砲。

「DAPUN」大胖推出新歌。（胖曲製作工作室提供）「DAPUN」大胖推出新歌。（胖曲製作工作室提供）

大胖推出新單曲《朝你罵得看了就想吐》，以諧音梗diss某些音樂人，不滿對方為了追求讚數、流量，不惜裝ABC、裝嘻哈、炫富、照騙，甚至會買網軍造成亂象。

這首歌以復古電子結合饒舌、TALKBOX，加上現代電音、Dubstep、House等元素，為了駕馭復古電子舞曲，大胖在MV中大秀Popping，更花一年練舞，每天練到三更半夜才回家。

「DAPUN」大胖狠甩15公斤。（胖曲製作工作室提供）「DAPUN」大胖狠甩15公斤。（胖曲製作工作室提供）

大胖說道：「或許因為我其實不年輕了...36歲了，從零基礎要動起來，再加上我胖，所以比一般年輕小伙吃力，但我也就是想證明『我到36歲還是一樣熱血』。」

除了積極練舞，大胖也花了3個月剷肉15公斤，靠一周3次健身房搭配健康餐盒，體重從110公斤減到95公斤，他不好意思分享減肥契機是向心儀女生告白而被嫌胖，「最後瘦了一些，還是沒追到，才發現她只是隨便找個藉口。」

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