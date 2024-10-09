晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

謝和弦婚禮倒數！愛妻陳緗妮驚爆冷戰內幕 產後復出心聲曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕陳緗妮與老公謝和弦將在本月補辦婚禮，她驚喜推出新歌《冷》，對於要照顧家庭還身兼老公經紀人，謝和弦只有一句：「妳開心就好！」全力支持另一半。

陳緗妮推出新歌，這首歌的詞曲出自角頭音樂製作人潘信維之手，編曲則由音樂人王士榛雕琢，這也是她第一次挑戰抒情搖滾的風格。

陳緗妮推出新歌《冷》。（馬槽音樂提供）陳緗妮推出新歌《冷》。（馬槽音樂提供）

聊起錄音甘苦，陳緗妮透露這首歌錄了3年，原本的音檔因為製作人硬碟壞了檔案遺失，3年後想要發行，製作人又重新再編一個新的版本，這一次加了電吉他進來，在歌曲的情緒上輔助了很多。

陳緗妮直呼：「慢歌真的很難唱，錄音的時候是滿頭大汗，就是非常專注，沒有辦法有其他畫面，只能專心在把每一個字唱好。可以說這首歌真的花了3年的功夫消化。」她也勉勵自己：「還是會想一直唱下去，因為是自己喜歡做的事情，也想知道自己可以做到什麼程度。」

《冷》其實也是一種互動，好奇與老公會有冷戰的時刻嗎？陳緗妮幸福甜回：「大女兒出生後我們就沒有吵過架了，但我們以前吵架真的也算是冷戰型的，意見不合的時候都需要冷靜一下。」

提到婚禮倒數，籌備過程夫妻倆發生意見相左怎麼辦？陳緗妮自在地說，「目前一切都差不多就緒，阿扣幾乎是全部交給我，但我們還是會偶爾一起討論。意見不同的時候，我會聽他的想法來做調整，畢竟婚禮是兩個人的。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中