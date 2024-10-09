謝和弦婚禮倒數！愛妻陳緗妮驚爆冷戰內幕 產後復出心聲曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕陳緗妮與老公謝和弦將在本月補辦婚禮，她驚喜推出新歌《冷》，對於要照顧家庭還身兼老公經紀人，謝和弦只有一句：「妳開心就好！」全力支持另一半。

陳緗妮推出新歌，這首歌的詞曲出自角頭音樂製作人潘信維之手，編曲則由音樂人王士榛雕琢，這也是她第一次挑戰抒情搖滾的風格。

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陳緗妮推出新歌《冷》。（馬槽音樂提供）

聊起錄音甘苦，陳緗妮透露這首歌錄了3年，原本的音檔因為製作人硬碟壞了檔案遺失，3年後想要發行，製作人又重新再編一個新的版本，這一次加了電吉他進來，在歌曲的情緒上輔助了很多。

陳緗妮直呼：「慢歌真的很難唱，錄音的時候是滿頭大汗，就是非常專注，沒有辦法有其他畫面，只能專心在把每一個字唱好。可以說這首歌真的花了3年的功夫消化。」她也勉勵自己：「還是會想一直唱下去，因為是自己喜歡做的事情，也想知道自己可以做到什麼程度。」

《冷》其實也是一種互動，好奇與老公會有冷戰的時刻嗎？陳緗妮幸福甜回：「大女兒出生後我們就沒有吵過架了，但我們以前吵架真的也算是冷戰型的，意見不合的時候都需要冷靜一下。」

提到婚禮倒數，籌備過程夫妻倆發生意見相左怎麼辦？陳緗妮自在地說，「目前一切都差不多就緒，阿扣幾乎是全部交給我，但我們還是會偶爾一起討論。意見不同的時候，我會聽他的想法來做調整，畢竟婚禮是兩個人的。」

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