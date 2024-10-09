女星Melody被前夫友人控借錢不還 求償70萬美元結果曝

Melody被前夫吳育奇的林姓友人指控借款70萬美元卻不還。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者溫于德／台北報導〕去年7月女星「Melody」官宣離婚消息，與吳育奇17年婚姻告終，然Melody後來被吳育奇提起「確認離婚無效」之訴，再被吳男的林姓友人提告要求返還70萬元美金，原因是Melody想在美國加州買房經借款卻未還。台北地院今就返還70萬美金一案審結，判Melody勝訴免還；可上訴。

北院審理70萬元案，今年3月21日開庭時，林姓友人委任律師提到，2022年5至6月間，林男曾以香港的銀行帳戶匯款三筆美金到Melody的美國銀行帳戶，分別為2000元、35萬元、34萬8000（共70萬元），原因是Melody想在美國買房而透過吳育奇借款，所以林姓友人將錢匯給Melody。

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但Melody的律師否認與林姓友人間具有消費借貸款關係，且林男並未確切說明人、事、時、地、物；另Melody、吳育奇已離婚，還對Melody提起「確認離婚無效」之訴，因此，吳育奇作證的可信度並不高，無作證必要。

Melody的律師進一步指出，Melody知道吳育奇與林姓友人是生意夥伴，但並未見過林本人，何況，Melody從未授權吳育奇向林姓友人借款，也只知道這些匯款是生意往來的款項。

北院今年5月16日再度開庭並傳喚吳育奇作證，因律師聲請不開放旁聽獲准，當天吳育奇的證詞不得而知，此後歷次開庭經法官詢問雙方律師意見，同樣採不公開方式審理，全案今宣判。

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