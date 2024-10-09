下嫁秦昊10年！伊能靜出手解套「婆媳問題」 婆婆接招受寵若驚

〔記者邱奕欽／台北報導〕伊能靜2009年與庾澄慶離婚後，2015年梅開二度嫁給小10歲的秦昊，走入婚姻後育有愛女小米粒，一家人生活幸福又甜蜜。不僅如此，伊能靜對於和婆婆相處及互動也十分有一套，婆媳倆感情好到宛如親生母女，近日她再祭出大絕，讓婆婆嚇得直喊受寵若驚。

伊能靜（右）與婆婆情同母女。（翻攝自微博）

伊能靜近日透露讓秦昊和公公放假，並主動帶著婆婆到床上做SPA，她更化身為按摩師，親自拿著毛巾替婆婆擦腳、按摩，這一貼心舉動卻也嚇得婆婆直喊：「太舒服囉！有點受寵若驚。」緊接著替婆婆敷眼膜、法令紋膜、手膜和足膜，周到的舉止讓婆婆舒服得呼呼大睡。

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伊能靜化身按摩師，親手替婆婆做SPA。（組合照，翻攝自微博）

伊能靜事後更打趣追問：「怎麼樣？我這個媳婦？」婆婆則豎起大拇指比讚，由衷對伊能靜的服務感到十分滿意，肯定的回饋更讓伊能靜樂得倒在婆婆肩上，甚至感性說：「親愛的媽媽，妳也是最合格的婆婆！」宛如母女的婆媳互動著實羨煞不少人。

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