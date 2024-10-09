晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

下嫁秦昊10年！伊能靜出手解套「婆媳問題」 婆婆接招受寵若驚

〔記者邱奕欽／台北報導〕伊能靜2009年與庾澄慶離婚後，2015年梅開二度嫁給小10歲的秦昊，走入婚姻後育有愛女小米粒，一家人生活幸福又甜蜜。不僅如此，伊能靜對於和婆婆相處及互動也十分有一套，婆媳倆感情好到宛如親生母女，近日她再祭出大絕，讓婆婆嚇得直喊受寵若驚。

伊能靜（右）與婆婆情同母女。（翻攝自微博）伊能靜（右）與婆婆情同母女。（翻攝自微博）

伊能靜近日透露讓秦昊和公公放假，並主動帶著婆婆到床上做SPA，她更化身為按摩師，親自拿著毛巾替婆婆擦腳、按摩，這一貼心舉動卻也嚇得婆婆直喊：「太舒服囉！有點受寵若驚。」緊接著替婆婆敷眼膜、法令紋膜、手膜和足膜，周到的舉止讓婆婆舒服得呼呼大睡。

伊能靜化身按摩師，親手替婆婆做SPA。（組合照，翻攝自微博）伊能靜化身按摩師，親手替婆婆做SPA。（組合照，翻攝自微博）

伊能靜事後更打趣追問：「怎麼樣？我這個媳婦？」婆婆則豎起大拇指比讚，由衷對伊能靜的服務感到十分滿意，肯定的回饋更讓伊能靜樂得倒在婆婆肩上，甚至感性說：「親愛的媽媽，妳也是最合格的婆婆！」宛如母女的婆媳互動著實羨煞不少人。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中